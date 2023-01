शादीशुदा महिला ने ठुकराया प्रपोजल तो लड़के ने किया सुसाइड, भड़के घरवालों ने गैंगरेप के बाद मुंह काला कर गली में घुमाया, बोली पीड़िता- एक साल बाद भी शीशे में चेहरा देखने में लगता है डर

Delhi: लड़के के सुसाइड करने के एक दिन बाद, पीड़िता ने उसके परिवार और पड़ोसियों से मिल रही धमकियों को लेकर पुलिस से संपर्क किया था।

delhi: पीड़िता बोली- एक साल बाद भी शीशे में चेहरा देखने में लगता है डर (Source- indian express)

