देश में चुनावी माहौल के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेता एक दूसरे पर वार-पलटवार करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्तमान प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देते हुए कहा कि, उन्हें पद की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी को गैर भाजपा शासित राज्यों के दौरे के दौरान संयम बरतकर अपने आचरण के जरिये एक मिसाल कायम करनी चाहिए। मनमोहन सिंह ने मनीष तिवारी की किताब ‘फेबल्स ऑफ फ्रैक्चर्ड टाइम्स’ के विमोचन के दौरान ये बातें कही।

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से जब मनीष तिवारी की किताब ‘फेबल्स ऑफ फ्रैक्चर्ड टाइम्स’ के विमोचन के दौरान राजनेताओं की भाषा के स्तर पर राय मांगी गई तो उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री को मेरी सलाह है कि वह संयम बरतें जो प्रधानमंत्री की तरह हो। प्रधानमंत्री जब उन राज्यों में जाते हैं जहां भाजपा का शासन नहीं है तब उनका दायित्व होता है कि वह उस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें जिसका अब आमतौर पर व्यवहार हो रहा है।” इस मौके पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला भी मौजूद रहे।

My advice to PM is that he should exercise due restraint becoming of the office of PM.When he goes to states which are ruled by parties other than his,I think,has an obligation not to use the type of language which has now become a common practice:Former PM Manmohan Singh (26.11) pic.twitter.com/Dn0hrCDWza

