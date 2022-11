LG vs Kejriwal Government: आप से विवाद के बीच LG वीके सक्सेना ने DDCD उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को किया बर्खास्त, ऑफिस में लगा ताला, सुविधाएं भी वापस ली

Delhi News: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डायलॉग एंड डेवेलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को काम करने से रोक दिया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना। (फोटो- एएनआई)

