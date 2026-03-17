पश्चिम एशिया में जारी तनाव से देशभर में एलपीजी किल्लत से लोगों का हाल बेहाल है। सरकार की तरफ से लगातार एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध एलपीजी गैस कारोबार के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जामिया नगर थाना की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस शख्स के उसके कब्जे से 62 गैस सिलेंडर बरामद किए। इसके अलावा सिलेंडरों की ढुलाई में इस्तेमाल किया जा रहा टाटा ऐस वाहन भी जब्त कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, 16 मार्च 2026 को बीट पेट्रोलिंग के दौरान यमुना पुस्ता स्थित गली नंबर 39 में एक व्यक्ति टाटा ऐस वाहन के पास संदिग्ध हालत में खड़ा नजर आया। वाहन में बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर थे। पूछताछ के दौरान जब उससे लाइसेंस या वैध अनुमति पत्र मांगा गया तो वह कोई भी जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

पुलिस की जांच में कुल 62 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस गाड़ी में 48 भरे हुए और 14 इस्तेमाल हो चुके सिलेंडर शामिल थे। आरोपी ने पूछताछ में यह कबूल किया कि वह बिना किसी रसीद या पर्ची के इलाके में ऊंचे दाम पर सिलेंडर की अवैध सप्लाई कर रहा था।

गिरफ्तार हुए आरोपी की पहचान 28 वर्षीय शहनवाज के रूप में हुई है। वह जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन में रहता है जबकि मूल रूप से मेरठ का निवासी बताया गया है। जांच में पता चला कि वह अपने साथी मुकेश के साथ मिलकर अवैध गैस कारोबार संचालित कर रहा था।

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि सिलेंडर मेरठ के ललियानी गांव के आसपास से इकट्ठे किए जा रहे थे। इसके बाद उन्हें किसी खाली सुनसान जगह पर एक वाहन से दूसरे वाहन में ट्रांसफर कर दिल्ली लाया जाता था और जामिया नगर क्षेत्र में ऊंचे महंगी कीमतों पर बेचा जाता था।

थाना जामिया नगर में इस पूरी कार्रवाई में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फरार शहनवाज के सह-आरोपी मुकेश की तलाश कर रही है।

दक्षिण-पूर्वी जिले के डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने कहा कि इस कार्रवाई से इलाके में गैस की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी और आगे भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से देश में एलपीजी की कमी खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच सोमवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी के मुंडका इलाके में स्थित एक गोदाम से संचालित हो रहे अवैध एलपीजी सिलेंडर जमाखोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया।