सहारनपुर के रहने वाले 46 साल के शहजाद को जब दिल्ली के लोक नायक अस्पताल (एलएनजेपी) में एमआरआई कराने की पर्ची दी गई, तो उन्हें लगा कि शायद तारीख में कोई गलती हुई होगी। पर्ची पर 21 दिसंबर, 2028 की तारीख लिखी थी।

एलएनजेपी दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। शहजाद यहां अपने सिर का एमआरआई करवाने आए थे। नवंबर, 2025 में इसी अस्पताल में उनकी पिट्यूटरी एडेनोमा (पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक ट्यूमर) को हटाने के लिए सर्जरी हुई थी।

डॉक्टरों ने देखा कि ट्यूमर का कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है और आस-पास के टिश्यू पर दबाव डाल रहा है, इसलिए उन्हें फॉलो-अप एमआरआई करवाने के लिए कहा गया। शहजाद कार ड्राइवर हैं।

…तारीख सही है

शहजाद ने कहा, “मेरा सिर झनझनाता है। बहुत दर्द होता है। रात में दर्द के कारण मेरी नींद खुल जाती है… मैं पिछले डेढ़ साल से काम नहीं कर पा रहा हूं।” शहजाद ने काउंटर पर बैठे कर्मचारी से तारीख की दोबारा जांच करने को कहा तो उन्हें जवाब मिला, “तारीख सही है।”

शहजाद ने अपने आस-पास इंतजार कर रहे मरीजों को यह पर्ची दिखाई। शहजाद ने उन्हें बताया, “मेरा बेटा, एक दुकान में काम करता है, अब अकेले ही परिवार का पेट पाल रहा है।”

दोपहर करीब दो बजे कमरा नंबर 128 में सौ से ज्यादा मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कमरे में पांच स्टील की रेलिंग थी और इसकी तीन दीवारों के किनारे लोगों के बैठने की व्यवस्था थी।

जांच की तारीख लेकर लौटे मरीज

अस्पताल में सौ से ज्यादा मरीज CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, X-ray या मैमोग्राफी की तारीख लेने आए थे। उस दिन केवल कुछ ही मरीज जांच की तारीख लेकर लौट सके। एक अधिकारी ने बताया, “कुछ लोगों को सितंबर की तारीख मिली है, जबकि कई लोगों को दिसंबर की तारीख दी गई है।” इसकी वजह भी साफ है। अस्पताल में फिलहाल केवल एक ही एमआरआई मशीन और एक CT स्कैनर चालू है जबकि अस्पताल की OPD में रोजाना 5,000 से ज्यादा मरीज आते हैं।

अस्पताल के एक अधिकारी कहते हैं कि यहां स्टाफ और मशीनरी- दोनों की कमी है।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री क्या बोले?

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि अस्पताल में एमआरआई जांच के लिए इंतजार का समय कम करने के लिए CSR के जरिए एक नई मशीन खरीदी गई है और इसे पिछले हफ्ते ही लगाया गया है। पंकज सिंह ने कहा, “एक CT स्कैन मशीन भी ट्रायल पर है… ये मशीनें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की CSR पहल के तहत खरीदी गई हैं।” लेकिन अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई एमआरआई मशीन से समस्या कुछ हद तक ही हल हो पाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एक एमआरआई मशीन दिन में 12 घंटे काम करके लगभग 10 स्कैन कर सकती है जबकि रेडियोलॉजी स्टाफ पर पहले से ही काम का बहुत ज्यादा बोझ है।

एक दिन में सिर्फ 10 एमआरआई

कमरा नंबर 128 से दाईं ओर मुड़ने पर एक रास्ता OPD ब्लॉक की ओर जाता है और दूसरा कमरा नंबर 135 की ओर, जहां एमआरआई होती है। यहां एमआरआई मशीन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलती है।

एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया, “मरीज को कमरे में ले जाने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन, तैयारी और मेटल की चीजों के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। स्कैन में ही 40 से 60 मिनट लगते हैं। इसके बाद अगले मरीज को बुलाने से पहले इमेज को रिव्यू करना होता है।”

रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा, “मशीन के पास तीन डॉक्टर काम करते हैं, साथ ही दो-तीन नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन भी होते हैं। इमरजेंसी वाले मरीजों के लिए हम एमआरआई जल्दी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मशीनों की कमी के कारण दिन में सिर्फ 10 कामयाब एमआरआई हो पाती हैं। रेडियोलॉजिस्ट की भी कमी है।”

मरीजों को भेजा जाता है प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर्स

चूंकि एलएनजेपी अपनी डायग्नोस्टिक (जांच) की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए सूत्रों का कहना है कि इसका काफी बोझ प्राइवेट प्रोवाइडर्स पर डाला जा रहा है। अस्पताल के एक अफसर ने कहा, “दिल्ली आरोग्य कोष स्कीम के तहत, हम मरीजों को प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर्स में भेजते हैं।”

पांच लाख रुपये की मिलती है आर्थिक मदद

दिल्ली आरोग्य कोष (डीएके) के तहत इलाज और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए पात्र मरीजों को पांच लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देता है।

डीएके योजना के तहत CT Scan, MRI, PET और Ultrasound के लिए रेफर किए गए मरीज

महीना मरीजों की संख्या जनवरी 420 फरवरी 432 मार्च 392 अप्रैल 439 मई 350 जून 347 जुलाई 407 कुल 2,787

स्टाफ की कमी को दूर करना जरूरी

एक और सीनियर डॉक्टर ने कहा, “यह एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुत ज्यादा बोझ वाले सरकारी सिस्टम के लिए अनौपचारिक ‘प्रेशर वाल्व’ बन गई है। प्राइवेट प्रोवाइडर्स उस बोझ को कुछ कम करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन वे उस मांग से मुनाफा भी कमा रहे हैं जिसे सरकारी सिस्टम पूरा नहीं कर पा रहा है।”

डॉक्टर ने कहा कि अगर हम स्टाफ की कमी को दूर करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।

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