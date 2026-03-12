राष्ट्रीय राजधानी में दिन के वक्त चिलचिलाती धूप के कारण गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। हालांकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 15 मार्च को बादल छाए रहने और सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी व गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, 12 और 13 मार्च को आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। 14 मार्च को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। 15 मार्च को हल्की बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री की गिरावट हो सकती है और तापमान 31 डिग्री तक रिकार्ड किया जा सकता है।

इसके अलावा, 16 और 17 मार्च को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, जब अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14-15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं बुधवार को हवा में नमी का स्तर सुबह 8:30 बजे तक 87 फीसद रहा, जो शाम 5:30 बजे घटकर 37 फीसद रह गया। दिनभर आसमान साफ रहा और तेज धूप ने राजधानीवासियों के पसीने छुड़ा दिए।

विभिन्न इलाकों में दर्ज किए गए तापमान

सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8.8 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 3.8 डिग्री अधिक है।

सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8.8 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 3.8 डिग्री अधिक है। पीतमपुरा इलाके में न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो बुधवार को सबसे अधिक था। अन्य वेधशालाओं में रिज सेंटर में न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री, पालम में 18.1 डिग्री, लोधी रोड में 17.7 डिग्री और आया नगर में 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य औसत से अधिक हैं।

