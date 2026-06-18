दिल्ली सरकार ने हाल के आगजनी घटनाओं के मद्देनजर गुरुवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को और मजबूत बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने जिला स्तर पर सह-अध्यक्षों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है।

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के आदेश पर 12 सह-अध्यक्षों को नियुक्त किया गया है, ये सभी अपने-अपने जिलों के तहत आने वाले वार्डों से चुने हुए निगम पार्षद हैं।

12 राजस्व जिलों में की गई नियुक्ति

राजस्व जिलों के पुनर्गठन के बाद अब दिल्ली नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, सरकार के राजस्व जिलों के नाम से ही जाने जाते हैं और उनकी सीमाएं भी अब राजस्व जिलों के तहत ही तय की गई है। इसी व्यवस्था के तहत दिल्ली नगर निगम के 12 क्षेत्रीय कार्यालय के तहत ही 12 राजस्व जिलों में इन सभी पार्षदों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सह-अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक अन्य राजस्व जिला नई दिल्ली भी आता है जिसकी अधिकतर सीमा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में है।

एलजी ने पूर्व-अग्निवीरों के आरक्षण पर भी लगाई मुहर

इसके अलावा, एलजी तरनजीत सिंह संधू ने मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर (दिल्ली) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसका मकसद केंद्रशासित के अलग-अलग सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी और रणनीति की समीक्षा करना था। यह अहम पहल भारत सरकार के विजन के अनुरूप लागू की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, LG ने इससे पहले 08 जून को हुई एक बैठक में दिल्ली फायर सर्विस में पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती का प्रस्ताव दिया था।

किन-किन विभागों में मिलेगा आरक्षण?

बैठक की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा, “इन युवाओं के अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए एलजी ने रिक्त समूह ‘सी’ पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। यह आरक्षण प्रमुख परिचालन विभागों में लागू होगा, विशेष रूप से दिल्ली पुलिस में पुलिस कांस्टेबलों, दिल्ली अग्निशमन सेवा में फायरमैन, जेल विभाग में जेल वार्डर और पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग में वन रक्षकों और वन्यजीव रक्षकों की भर्ती को कवर करेगा।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली स्लम और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं स्थानांतरण नीति-2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि इस नीति को जल्द से जल्द अधिसूचित (नोटिफाई) किया जाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें