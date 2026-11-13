दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी लक्ष्मी योजना शुरू हुए करीब तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 53 महिलाओं के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में ही पैसे पहुंचे हैं। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को मिली जानकारी के मुताबिक, योजना के तहत बाकी महिलाओं को अभी तक उनके डिजिटल वॉलेट में पैसा नहीं मिला है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, योजना के 4,488 लाभार्थियों के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खोली जा चुकी हैं। इस तरह अब तक कुल 4,541 लाभार्थियों के लिए भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

सीबीडीसी के जरिए पैसे भेजने की व्यवस्था में तकनीकी और कामकाज से जुड़ी कई दिक्कतें आ रही हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब जनवरी 2027 तक हर महीने मिलने वाली 2,500 रुपये की पूरी आर्थिक मदद फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करने का फैसला किया है। पहले इस रकम को सीबीडीसी वॉलेट और एफडी के बीच बांटकर भेजने की योजना थी। दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।

महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग और राजस्व विभाग के कई अधिकारियों ने भी माना कि तकनीकी दिक्कतों के कारण महिलाओं के डिजिटल वॉलेट में पैसे भेजने में देरी हो रही है। पांच जिलों की लाभार्थी महिलाओं ने भी बताया कि उन्होंने अपने बैंक खातों से जुड़े डिजिटल वॉलेट खुलवा लिए हैं, लेकिन अब तक उनमें कोई पैसा नहीं आया है।

यह योजना पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल थी। इसे 26 अगस्त को शुरू किया गया था और पहली किस्त 1 सितंबर से मिलनी थी। इस योजना के तहत कम आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जानी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने अगस्त में इस योजना को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं को पैसे लेने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं।

पहले विकल्प में हर महीने 1,000 रुपये महिला के बैंक खाते से जुड़े CBDC वॉलेट में भेजे जाने हैं, जबकि बाकी 1,500 रुपये की रकम रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा की जानी है।

दूसरे विकल्प में हर महीने मिलने वाले पूरे 2,500 रुपये RD या FD खाते में जमा किए जाने हैं। इस विकल्प में जमा रकम 31 जुलाई 2029 तक लॉक रहेगी। यानी इससे पहले महिला इस पैसे को नहीं निकाल सकेगी।

लाभार्थी महिलाओं का क्या कहना है?

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में रहने वाली 40 साल की रूपा सैनी एक छोटी सिलाई की दुकान चलाती हैं। वह इस योजना की शुरुआत के मौके पर इस उम्मीद से पहुंची थीं कि मिलने वाली आर्थिक मदद से वह कुछ पैसे बचाकर रख सकेंगी, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सकें।

उनके पति ठेकेदार हैं, लेकिन उन्हें नियमित रूप से काम नहीं मिल पाता। रूपा ने बताया, “मैं अपनी दुकान से हर महीने 12,000 रुपये कमाती हूं। इसमें से 8,000 रुपये दुकान के किराये में चले जाते हैं। बाकी पैसे घर का सामान खरीदने और दूसरे खर्चों में लग जाते हैं।”

रूपा को HDFC बैंक की ओर से एक मैसेज मिला है। इसमें लिखा है, “प्रिय बहन, तय प्रक्रिया के अनुसार सितंबर महीने के 1,500 रुपये DLY में FD के रूप में जमा कर दिए गए हैं। बाकी 1,000 रुपये आधार से जुड़े CBDC वॉलेट के चालू होने के बाद जमा किए जाएंगे।”

हालांकि, रूपा का कहना है कि योजना के लिए आवेदन करते समय ही उन्होंने अपना डिजिटल वॉलेट चालू करवा लिया था। उन्होंने बताया, “मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना वॉलेट चालू करवाने के लिए साइबर कैफे वाले को 100 रुपये भी दिए थे।”

योजना के आंकड़े क्या बताते हैं?

सरकार की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में मंजूर किए गए 231 आवेदनों का पैसा सितंबर में लाभार्थियों को भेजा गया। इनमें से 53 महिलाओं के खाते में CBDC वॉलेट के जरिए पैसे पहुंचे।

इसके बाद सितंबर में मंजूर किए गए 4,257 आवेदनों का पैसा अक्टूबर में भेजा गया। लेकिन CBDC के जरिए भुगतान में आ रही दिक्कतों के कारण इन सभी महिलाओं के नाम पर पूरी 2,500 रुपये की रकम FD में जमा की गई।

पिछले महीने यानी अक्टूबर में 34,786 नए आवेदनों को डिजिटल तरीके से मंजूरी दी गई। इन आवेदनों के लिए मंजूरी से जुड़े आदेश शुक्रवार तक जारी होने की उम्मीद है। इन सभी लाभार्थियों के नाम पर भी पूरे 2,500 रुपये FD में जमा किए जाएंगे। इस तरह तीन महीनों के दौरान सरकार कुल 39,274 आवेदनों को मंजूरी दे चुकी है।

योजना लागू करने में सिर्फ भुगतान ही नहीं, दूसरी दिक्कतें भी

लक्ष्मी योजना में देरी की समस्या सिर्फ महिलाओं के खातों में पैसे भेजने तक सीमित नहीं है। सरकार ने यह भी माना है कि योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) बनाने की पहले की टेंडर प्रक्रिया सफल नहीं हो पाई थी। सरकार के मुताबिक, अब इसके लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

फिलहाल PMU के गठन और उसके काम शुरू करने तक आवेदनों की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और उन्हें मंजूरी देने का काम अलग-अलग स्तरों पर जारी है। जहां जरूरत पड़ रही है, वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद भी ली जा रही है।

इसके अलावा, इस पूरी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को भी लगाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि PMU के अंतिम रूप से तैयार होकर काम शुरू करने तक यह व्यवस्था जारी रहेगी।