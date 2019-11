Delhi Odd-Even Scheme, Arvind Kejriwal Government: देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ऑड-ईवन (सम-विषम) नियम फिर से लागू करने जा रही है। यह नियम आज से दो दिन बाद यानी कि 4 नवंबर से लागू किया जाएगा। ऐसे में दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के दफ्तरों के समय में परिवर्तन किया गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।

यह होगी दफ्तर की टाइमिंग: दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम के दौरान सरकारी कार्यालयों के समय को 4 नवंबर से 15 तक बदल दिया है। 21 विभागों को सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक और 21 विभागों को 10:30 से 7 बजे तक दफ्तर में कार्य करना होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने आईटीओ (ITO) स्थित दफ्तर जैसे लोकायुक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े कई सरकारी दफ्तरों को सुबह 9.30 बजे से शाम को 6 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है।

