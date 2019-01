दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब गायों के लिए हॉस्टल शुरू करने जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के मुताबिक इन हॉस्टलों में गायों के खाने-पीने से लेकर देखभाल की सभी सुविधाएं होंगी। हॉस्टल को कैसे संचालित किया जायेगा और इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी, इन सबकी रूपरेखा एनीमल हसबेंडरी विभाग के अधिकारी संबंधित विभागों से बातचीत के बाद तैयार की जाएगी। बता दें कि हॉस्टल की सुविधा के लिए गाय के मालिक को एक निश्चित राशि अदा करनी होगी। साथ दिल्ली सरकार बढ़ते बेसहारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए पालतू पशुओं में माइक्रोचिप भी लगा सकती है।

दरअसल, दिल्ली सरकार की पशु-पक्षियों को लेकर बनाई गई नीति में इस बात का प्रावधान किया गया है कि दिल्ली में बढ़ते बेसहारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए पालतू पशुओं में माइक्रोचिप लगाया जाए। मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में पशु-पक्षियों को लेकर अभी तक कोई नीति नहीं थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की एनीमल हेल्थ और वेलफेयर पॉलिसी-2018 का उद्देश्य पशु-पक्षियों के लिए बेहतर माहौल बनाना है। राय के अनुसार दिल्ली में बेसहारा पशुओं की बढ़ती संख्या और समस्या चिंताजनक है। जिसे देखते हुए पालतू जानवरों में माइक्रोचिप लगाने का सुझाव आया है। उन्होंने कहा कि चिप लगने के बाद बेसहारा पशु किसका है ये पता लगाकर पशु मालिक पर कार्यवाई की जा सकेगी।

G Rai, Delhi Min: We have 5 cow shelters, one of which was cancelled after receiving a complaint, there are 4 now. We're planning to open the most advanced cow shelter in Ghumanhera, it'll be a 'gaushala' cum old age home where the elderly will be in the company of cows. (09.01) pic.twitter.com/TtdgrO0dTK

— ANI (@ANI) January 10, 2019