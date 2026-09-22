Delhi News: पुलिसकर्मी बनकर आए तीन लोगों ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के एक पार्क में 16 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। यह घटना सोमवार शाम 7 बजे हुई, जब पीड़िता अपने दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में पूजा करने गई थी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शाम 7:30 बजे वह कालकाजी मंदिर से बाहर निकली और अपने दोस्त के साथ पास के ही एक पार्क में टहलने चली गई। तभी 25 से 30 साल की उम्र के तीन लोग उनके पास आए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया और उनसे उनके ठिकाने के बारे में पूछताछ करने लगे।
पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया
तीनों ने उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और फिर कथित तौर पर लड़की के साथ जबरदस्ती की। इसके बाद वे उस जगह से भाग गए। रात 8:45 बजे पीसीआर कॉल की गई। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत लड़की को मेडिकल जांच के लिए ले गए। इसके बाद POCSO एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस को दिए गए पीड़िता के बयान के अनुसार, एक आरोपी ने उसके दोस्त को पकड़े रखा था, जबकि बाकी दो ने कथित तौर पर बारी-बारी से उसके साथ जबरदस्ती की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एनकाउंटर के बाद इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी दो की तलाश जारी है और पार्क के आस-पास मौजूद चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है।
रेप के मामलों में आई बढ़ोतरी
पिछले महीने राजधानी में दुष्कर्म के कम से कम चार मामले सामने आए हैं और ये सभी मामले बच्चों और किशोरों के साथ हुए हैं। इस घटना से ठीक चार दिन पहले दिल्ली में एक 16 साल की लड़की के साथ उसके दोस्त और उसके तीन दोस्तों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया और फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिनमें से तीन नाबालिग हैं। 4 अगस्त को, एक 17 साल की लड़की के साथ एक स्लीपर बस में कथित तौर पर रेप किया गया। यह बस ग्रेटर नोएडा से पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट तक लगभग 47 किलोमीटर चली, लेकिन रास्ते में किसी भी पुलिस पिकेट पर इसकी जांच नहीं हुई। जांच के दौरान पता चला कि लड़की उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से नोएडा में अपने एक रिश्तेदार के घर जा रही थी।
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देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्राइम का एक और डरावना मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक दुकान के अंदर छठी क्लास की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। उसे पकड़कर हाथ-पैर बांध दिए गए थे। बताया जा रहा है कि जब यह घटना हुई, तब नाबालिग लड़की स्टेशनरी का सामान खरीदने बाहर गई थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…