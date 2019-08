इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) से उड़ान भरने वाली दिल्ली-जयपुर फ्लाइट की कुछ ही पलों में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। अधिकारियों के अनुसार फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण उसकी लैंडिंग करवानी पड़ी। बता दें कि इस लैंडिंग में सभी यात्री सुरक्षित हैं। अधिकारियों का कहना था कि फ्लाइट के लैंडिंग समय उसमें आग लग गई थी। वहीं इस मामले में एयर इंडिया ने एक बयान भी जारी कर सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की बात कही है।

बड़ी दुर्घटना टलीः बता दें कि विमान संख्या में 9X 643 जो कि जयपुर के लिए उड़ान भरा था कुछ ही देर में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। सीआईएसएफ के अनुसार लगभग 08 बजकर 21 मिनट पर AOCC ने बताया कि दिल्ली से जयपुर जा रही फ्लाइट एयर-9643 को पूरी तरह से इमरजेंसी लैंडिंग करने की अनुमति दी गई थी। बता दें कि फ्लाइट 08 बजकर 13 मिनट पर दिल्ली से रवाना हुई थी जिसमें लैंडिंग गियर की समस्या और उसमें आग लगने के कारण 8 बजकर 45 मिनट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई। AOCC ने सूचना देते हुए बताया कि 63 ऑन बोर्ड पैसेंजर्स को सुरक्षित उतार लिया गया है।

Alliance Air 9643 Delhi-Jaipur flight made an emergency landing, due to a technical fault, at Delhi’s Indira Gandhi International Airport safely at 8:45 pm today.

