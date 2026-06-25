दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। यूटी के स्वास्थ्य विभाग में सचिव स्तर के लगभग सभी अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा IAS और DANICS अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग में यह तबादला मेडिकल उपकरणों की खरीद में कथित गड़बड़ियों के बाद किया गया है। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार की एंटी क्राइम ब्रॉन्च ने (ACB) ने राजधानी के सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद में 350 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था।

जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, उनमें स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के सचिवों भी शामिल हैं। उन्हें दूसरे विभागों में भेज दिया गया है।

द इंडियन एक्सप्रेस को अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रांसफर को लेकर जल्द ही एक और आदेश जारी हो सकता है। अधिकारियों कहना है कि इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल की वजह सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) और दवाओं की खरीद में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहा विवाद है। हाल ही में ACB ने CPA प्रमुख को गिरफ्तार किया था। वहीं, मुख्यमंत्री ने इसी हफ्ते स्वास्थ्य विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए हैं।

इन प्रमुख चेहरों का हुआ ट्रांसफर

IAS अधिकारी संजीव कुमार – स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव थे, अब उन्हें व्यापार एवं कर विभाग में विशेष आयुक्त बनाया गया है। 2013 बैच के DANICS अधिकारी वैभव रिखारी- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के सचिव थे, अब दिल्ली जल बोर्ड (DJB) में निदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे। 2014 बैच के DANICS अधिकारी विनय कुमार जिंदल- कानून एवं न्याय और पर्यटन मंत्री के सचिव थे, उनका ट्रांसफर दिल्ली जल बोर्ड में किया गया है। यश चौधरी- विशेष सचिव (स्वास्थ्य) हैं – उन्हें सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा इन्हेंं विभागाध्यक्ष (HoD) के वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। 1992 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी बिपुल पाठक- फिलहाल सामाजिक कल्याण विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) हैं और SC/ST/OBC विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं, उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। 1994 बैच के IAS अधिकारी नवीन कुमार चौधरी- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग में ACS हैं, अब सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। पांडुरंग पोले को GAD सचिव के पद से हटा दिया गया है। अब उन्हें भूमि एवं भवन विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा वे श्रम विभाग में सचिव-सह-आयुक्त और सहकारिता विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। संदीप कुमार सिंह- फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव हैं और वित्त विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। उन्हें शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (SRDC) का प्रबंध निदेशक भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में इस निगम को फिर से एक्टिव किया है।

फायर डिपार्टमेंट में भी किए गए बदलाव

दिल्ली फायर सर्विसेज (DFS) के प्रमुख निदेशक नेडुचेझियन को इस पद की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। उनकी जगह सचिन राणा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह शहरी विकास विभाग में विशेष सचिव और गृह विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।