दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कथित तौर पर पति ने पत्नी पर सिलेंडर से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद वो मौके पर से फरार हो गया। पड़ोसियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है।

जानकारी अनुसार घटना रविवार रात करीब 9.30 बजे की बताई जा रही है। आरोपी जिसकी पहचान सुरेश के रूप में हुई है, वो उक्त इलाके में अपनी पत्नी पूनम और डेढ़ साल की बच्ची के साथ रहता था। पोड़िसियों के मुताबिक रविवार को उनके घर से चीखने-चिल्लाने की आवाज आ रही थी। शोर शांत होने पर पड़ोसी घर पहुंचे।

दरवाजा खोलने पर वे दंग रह गए। पूनम खून से लथपथ मृत पड़ी थी। पास में घरेलू सिलेंडर रखी हुई थी। वहीं, उसकी डेढ़ साल की बेटी उसके शव के पास बैठी रो रही थी। आरोप है कि पति ने महिला के सिर और शरीर के कई हिस्सों पर सिलेंडर से वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच के अनुसार पति को पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। इसी विवाद में हत्या की बात सामने आई है।

फिलहाल बच्ची पड़ोसियों की देखरेख में है। मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनका इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने क्राइम सीन को सील कर दिया है। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मामले की गहणता से जांच में जुट गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक किशोर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 15 वर्षीय सुभान मलिक के रूप में हुई है जो दयालपुर एक्सटेंशन के ई ब्लॉक में 13 नंबर गली में रहता था। घटना के बाद से इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरी खबर पढ़ें…