दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2020 के ‘दिल्ली दंगे’ से जुड़े एक मामले में 5 दोषियों की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। इन पांचों को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा है।

दरअसल, 22 साल के मोनिश की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या के लिए पांच लोगों को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद जब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो मंगलवार को जस्टिस मधु जैन की बेंच ने दोषियों की अपील को खारिज कर दिया।

इनकी सजा को रखा गया बरकरार

हाईकोर्ट ने सभी पांचों दोषियों अमन कश्यप, देविंदर कुमार, प्रदीप राय, आशीष उर्फ ​​गोली और अरुण कुमार की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों से पता चलता है कि सभी दोषी सिर्फ भीड़ का महज हिस्सा नहीं थे, बल्कि वह हथियारबंद भीड़ में आगे रहकर लोगों को मोनिश पर हमला करने के लिए उकसा रहे थे।

मोनिश की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने पांचों लोगों को इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 148 (जानलेवा हथियार लेकर दंगा करना) और 304 पार्ट I (गैर इरादतन हत्या) के तहत दोषी ठहराया था।

भीड़ के हमले के बाद मोनिश की हुई थी हत्या

बता दें कि यह मामला दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR से सामने आया था। यह FIR तब दर्ज की गई थी जब 25 फरवरी, 2020 को बृजपुरी के पास भीड़ ने मोनिश नाम के एक व्यक्ति का कथित तौर पर पीछा किया और उस पर हमला किया। मोनिश की बाद में अस्पताल में मौत हो गई थी।

ट्रायल कोर्ट से पांच लोगों को दोषी ठहराया गया। दोषियों ने दलील दी कि सरकारी वकील के केस में चश्मदीदों के बयानों में अंतर, पुलिस के गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने में देरी और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की कमी थी। चुनौती को खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने एक पुलिस कांस्टेबल की गवाही पर भरोसा किया, जिसने पांच लोगों की पहचान हथियारबंद भीड़ में सबसे आगे रहने वाले और कथित तौर पर दूसरों को मोनिश पर हमला करने के लिए उकसाने वाले के रूप में की थी।

कोर्ट ने दूसरे पुलिसवालों की बातों पर भी गौर किया, जिन्होंने घायल आदमी को बचाने से पहले पीछा करने और मारपीट के बारे में बताया। कोर्ट ने पाया कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड न होने से आइडेंटिफिकेशन सबूत अपने आप इनवैलिड नहीं हो जाता।

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