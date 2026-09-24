दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को यूट्यूबर अजीत भारती को उनके खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह फैसला सुनाया और उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि पहली नजर में अजीत भारती के खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत अपराध सिद्ध होता है। अदालत ने यह भी कहा कि भारती की जमानत अर्जी सुनने लायक नहीं है। इससे पहले भी जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा था कि अजीत भारती को टिप्पणियां करते वक्त अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी।

निचली अदालत के फैसले को दी थी चुनौती

भारती ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। भारती को निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत में सुनवाई के दौरान भारती के वकील ने दलील दी थी कि उन्होंने किसी भी तरह की जातिसूचक गाली का इस्तेमाल नहीं किया और अपने परिवार के एक सदस्य के खिलाफ की गई गंभीर उकसावे वाली टिप्पणी का जवाब दिया था।

आजाद के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप

अजीत भारती के खिलाफ आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।

पिछली सुनवाईयों के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया था कि अजीत भारती को अब तक कोई नोटिस क्यों जारी नहीं किया गया और क्या इस मामले में उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ (कस्टोडियल इंटरोगेशन) किए जाने की जरूरत थी?

अजीत भारती की ओर से अदालत में पेश हुए एडवोकेट जय अनंत देहाद्राई ने दलील दी थी कि उनकी कथित टिप्पणियां SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत तब तक अपराध के दायरे में नहीं आतीं जब तक कि जातिगत पहचान के आधार पर जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करने या उसे नीचा दिखाने का इरादा न हो।

दिल्ली पुलिस ने किया था जमानत याचिका का विरोध

दिल्ली पुलिस ने भारती की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि ऐसी टिप्पणियां सीधे तौर पर एक खास जाति का अपमान करने वाली थीं और ये किसी निजी बातचीत के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई थीं।

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ये टिप्पणियां अपमानजनक और जानबूझकर की गई थीं। उन्होंने कहा था कि ये टिप्पणी तब की गई, जब लगभग 23,000 लोग ऑनलाइन थे और बार-बार जाति का जिक्र किया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान माना कि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट-1989 के तहत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से पहले प्रशासनिक जांच जरूरी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।