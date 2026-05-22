दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का सितम जारी है, बुधवार की रात दिल्ली में बीते 14 वर्षों में सर्वाधिक गर्म दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, साल 2012 से लेकर 2026 तक सर्वाधिक न्यूनतम तापमान इस साल 21 मई को दर्ज किया गया है जोकि सामान्य से 5.2 अधिक 31.9 रहा।

चौबीस घंटे में न्यूनतम तापमान में 3.6 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पहले साल 2012 में 26 मई को सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री दर्ज किया गया था। आइएमडी ने अगले सात दिनों तक दिल्ली में ‘ताप लहर’ चलने की संभावना के साथ ‘गर्म रातें’ दर्ज किए जाने की बात कही है।

27 मई तक ‘लू’ का ‘आरेंज अलर्ट’

मौसम विभाग का कहना है कि अगले सात दिनों तक ‘ताप लहर’ के कारण 27 मई तक ‘लू’ की ‘नारंगी चेतावनी’ जारी की गई है। वहीं अगले दो दिनों, यानि 22-23 मई की रातें भी गर्म रहेंगी और न्यूनतम तापमान 30-32 के बीच दर्ज किया जा सकता है। 24 मार्च के बाद न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। इस दौरान गर्म हवाओं की रफ्तार 20-30 किलोमीटर रहेगी और बीच-बीच में झोंके के रूप में 45 किलोमीटर प्रतिघंटा तक दर्ज की जा सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री के बीच रह सकता है।

आइएमडी के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 अधिक 43.6 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि बीते चौबीस घंटे के अंदर अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर सुबह नौ बजे 41 व बाद में 20 फीसद दर्ज किया गया।

सर्वाधिक अधिकतम तापमान रिज क्षेत्र का 45.3 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा आयानगर में 44.5, पालम व लोधी गार्डन में 44.3 और मुंगेशपुर में 44.7 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान सर्वाधिक सफदरजंग निगरानी केंद्र का 31.9 डिग्री दर्ज हुआ। इसके अलावा राजघाट में 31.4, पालम 30.5 व रिज क्षेत्र में 30.6 डिग्री दर्ज हुआ। आइएमडी ने ‘ताप लहर’ के कारण लोगों को सिर ढक कर घर से बाहर निकलने, पानी वाले फलों का सेवन व समय-समय पर पानी और ग्लूकोज लेने की सलाह दी है।

साथ ही कहा है कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें व बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान दें और नमक युक्त तरल पदार्थों का सेवन करें। अगर घर से बाहर काम करने निकलना पड़ता है तो उस स्थिति में छायादार स्थानों पर रहें और सूती कपड़े पहने।

लू की चपेट में आए दो लोग, आरएमएल अस्पताल में भर्ती

दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) में लू की चपेट में दो मरीजों को भर्ती करवाया गया है। बुधवार रात बंगाल के विद्यार्थी को बेहोश हो जाने के बाद अस्पताल लाया गया। जबकि दूसरे मरीज को गुरुवार सुबह भर्ती कराया गया।

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मरीज को बेहोशी की हालत में पुलिस ने भर्ती करवाया। अस्पताल के मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉ. अजय चौहान ने कहा कि मरीज को बुधवार रात करीब पौने दो बजे उल्टी, दस्त, बेहोशी व अत्यधिक तापमान जैसे लक्षणों के चलते भर्ती करवाया गया। मरीज को आइसीयू में भर्ती किया गया है, वह जीवन रक्षक प्रणाली पर है। वह ट्रेन में यात्रा कर रहा था और उसे उल्टी-दस्त हो रहे थे।

बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल लाया गया, जहां हमने उसे तुरंत बर्फ के पानी में रखा और तापमान नियंत्रित करने की कोशिश की। अभी भी उसका इलाज जारी है पर हालत बहुत गंभीर है।

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दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में इस सीजन में लू से पीड़ित पहले मरीज को भर्ती किया गया। अस्पताल ने बताया कि मरीज को देर रात उल्टी, दस्त, बेहोशी और अत्यधिक तापमान जैसे लक्षणों के साथ भर्ती कराया गया। मरीज फिलहाल आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। इस बीच एम्स दिल्ली के चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर ने इस गर्म मौसम में अपना खानपान क्या रखना चाहिए यह बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गर्मी में शराब पीनी चाहिए या नहीं। दिल्ली एम्स के चिकित्सा विभाग में अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ नीरज निश्चल ने कहा, “जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, शरीर में पसीना निकलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इससे डिहाइड्रेशन होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि पसीने के साथ-साथ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, विशेष रूप से सोडियम भी कम होने लगते हैं। इसके लिए चाहे आप नींबू पानी, नारियल पानी या ओआरएस पिएं। पानी के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति का विशेष ध्यान रखना चाहिए।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक