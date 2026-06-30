Delhi Health Department Scam: दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाली केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) में एक बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा (ACB) ने इस घोटाले के लगभग 700 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) की पूर्व निदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और पूर्व उप लेखा नियंत्रक (DCA) नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया।

खरीद बिलों में हेराफेरी से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में एसीबी ने अब तक लगभग 700 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। उन पर आरोप है कि वे संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। एसीबी अधिकारियों को व्यय और खरीद से संबंधित कई फाइलें भी गायब मिलीं।

ACB के रडार पर सभी आरोपी

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सीपीए से जुड़े लगभग 10 और सरकारी अधिकारी के नाम जांच के दौरान सामने आए हैं। ये सभी एसीबी की निगरानी में हैं। इनमें से कुछ को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। इसके अलावा ठेकेदारों और बोली लगाने वालों समेत आधे दर्जन से अधिक व्यक्तियों से भी कथित घोटाले के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

बता दें कि कथित अनियमितताओं का खुलासा सबसे पहले इस साल मई में हुआ था। उस वक्त दिल्ली सतर्कता निदेशालय ने दवाओं, शल्य चिकित्सा सामग्री और चिकित्सा उपकरणों की खरीद और टेंडर से संबंधित शिकायतों के बाद सीपीए कार्यालय में दो रातों तक छापेमारी की। 2 जून को सतर्कता विभाग की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की।

पसंदीदा सप्लायर्स को दिलाया कॉन्ट्रैक्ट

शिकायत के अनुसार, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आपूर्तिकर्ता-संचालक डॉ. रंगा समेत कई अज्ञात अधिकारियों और निजी व्यक्तियों ने कथित तौर पर एक गिरोह बना रखा था, जिसने मनचाहे निविदा विनिर्देश तैयार करके, फर्जी या दिखावटी कंपनियां बनाकर और मिलीभगत से बोलियां जमा करके खरीद प्रक्रिया में हेरफेर किया, ताकि पसंदीदा आपूर्तिकर्ताओं को अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर कॉन्ट्रैक्ट मिल सकें।

शिकायत में कहा गया है कि गबन की गई राशि कई सौ करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि सीपीए अधिकारियों ने खरीद संबंधी फाइलें प्राप्त करने के सतर्कता विभाग के प्रयासों में बार-बार बाधा डाली।

क्या-क्या लगाए गए आरोप?

सतर्कता विभाग ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माताओं ने पहले आपस में विशिष्ट वितरकों को नामित करने पर सहमति जताई। इन वितरकों ने कथित तौर पर अपने नामितों के अनुरूप प्रतिबंधात्मक तकनीकी विनिर्देश और निविदा शर्तें तैयार कीं। सूत्रों के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद दस्तावेज़ डॉ. रंगा को सौंपे गए और डीजीएचएस अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए।

इसके अलावा आरोप यह भी लगाया गया कि कई कंपनियों को प्रभावी रूप से एक ही वितरक द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। ये कथित तौर पर जांच के दायरे में आए अधिकारियों के करीबी थे। इसमें यह भी दावा किया गया कि स्वीकृतियां एक ही दिन दी गईं, वित्तीय बोलियां गुप्त रूप से खोली गईं और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) या अन्य ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टलों पर अनुबंध पुरस्कारों को प्रकाशित किए बिना खरीद आदेश जारी किए गए।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह भी आरोप लगाया गया था कि सीपीए ने जानबूझकर कई निविदाओं की स्थिति को खरीद पोर्टलों पर ‘सक्रिय’ के रूप में चिह्नित रखा, जबकि अनुबंध दिए जा चुके थे और भुगतान जारी किए जा चुके थे।

सूत्रों ने यह भी बताया कि सतर्कता अधिकारी 18 मई को खरीद संबंधी रिकॉर्ड लेने के लिए सीपीए कार्यालय गए थे, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण फाइलें नहीं मिलीं। सीपीए अधिकारियों ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि रिकॉर्ड डॉ. रंगा के पास हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूत्रों ने आगे बताया कि हालांकि, सीपीए ने बाद में कुछ फोल्डर उपलब्ध कराए, लेकिन सतर्कता अधिकारियों को पता चला कि मुख्य खरीद फाइलें अभी भी गायब हैं।

कितनी हुई हेराफेरी और क्या अनियमितता?

पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें: इनका बिल सीपीए को 33 लाख रुपये प्रति मशीन के हिसाब से भेजा गया, जबकि बाजार मूल्य लगभग 10 लाख रुपये प्रति यूनिट है। सतर्कता विभाग का अनुमान है कि अकेले इस अनुबंध के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ है।

अस्पताल के लिनेन और बेडशीट: अस्पताल के लिनेन की खुदरा कीमत लगभग 150 रुपये प्रति पीस आंकी गई है। सतर्कता विभाग का कहना है कि सीपीए ने तीन संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से 450 रुपये प्रति शीट का भुगतान किया। अनुमानित लागत मात्र 25 करोड़ रुपये के मुकाबले कुल 75 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

सी-आर्म और एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन: सतर्कता विभाग ने सी-आर्म यूनिट और एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन के लिए GeM की बोलियों का हवाला दिया, जिनमें कथित तौर पर तकनीकी विशिष्टताओं को कुछ विशेष मॉडलों के पक्ष में बदला गया था। बाजार में कुछ लाख रुपये में उपलब्ध उपकरणों का बिल सीपीए को वास्तविक लागत से कई गुना अधिक कीमत पर भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये का कथित अवैध लाभ हुआ।

ओआरएस और शल्य चिकित्सा सामग्री: 50 लाख ओआरएस पाउच 15 रुपये प्रति पाउच की दर से खरीदे गए, जबकि बाजार मूल्य लगभग 2.5 रुपये प्रति पाउच था। शल्य चिकित्सा ड्रेसिंग, टांके, कैनुला और दस्ताने कथित तौर पर अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर खरीदे गए। सतर्कता विभाग का कहना है कि अस्पताल स्तर पर स्थानीय केमिस्टों की टेंडर के माध्यम से लगभग 400 करोड़ रुपये की खरीद की गई। इसमें भी लगभग 300 करोड़ रुपये की धनराशि का गबन किया गया।

दिल्ली में मंगलवार को स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया शुरू हुई। इसके साथ ही बूथ-लेवल अधिकारी (BLOs) जनगणना फॉर्म बांटने के लिए अलग-अलग इलाकों में पहुंचे। चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन अभियान के तहत, 13 हजार से ज्यादा BLOs ने दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर यह काम शुरू किया। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। पढ़िए पूरी खबर…