चेतावनी स्तर (Warning Level)- 204.50 मीटर, खतरे का निशान- 205.33 मीटर, 20 अगस्त को रात 12 बजे- 206.03 मीटर

Upper Yamuna Division, Central Water Commission: Water level at Delhi Railway Bridge (Old Loha Pul) site is expected to reach the peak value of 207.08 meter between 1 to 5 pm tomorrow. pic.twitter.com/Zfg5WBMwYi