दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (GTB) हॉस्पिटल में एक हादसा हुआ। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती 42 साल का एक मरीज शनिवार रात को इलाज के दौरान सीलिंग फैन गिरने से घायल हो गया। मरीज की पहचान मोहम्मद अकबर के तौर पर हुई है। हालांकि घटना के कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। मामले की जानकारी रखने वाले हॉस्पिटल स्टाफ़ ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि मृतक अकबर को 18 जुलाई को उनके भाई ने हाइपरटेंशन, मेनिंगोएन्सेफलाइटिस और एस्पिरेशन निमोनिया की शिकायत के साथ GTB हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग में लाया था।

घटना के तीन घंटे के अंदर मरीज की मौत

यह घटना शनिवार रात करीब 9.30 बजे हुई जब एक स्टाफ इमरजेंसी वार्ड 27 में अकबर का इलाज कर रहे थे। इलाज के दौरान कथित तौर पर एक सीलिंग फैन अलग होकर मरीज़ पर गिर गया। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले हॉस्पिटल स्टाफ़ ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, “इलाज के दौरान फैन सीधे मरीज़ के बेड पर गिर गया। उनकी देखभाल कर रहे नर्सिंग ऑफिसर को भी इस घटना में चोटें आईं।”

हॉस्पिटल स्टाफ़ ने कहा कि मरीज़ और नर्सिंग ऑफिसर दोनों को चोटें आईं। मरीज़ के डेथ सर्टिफ़िकेट के अनुसार अकबर की मौत घटना के तीन घंटे से भी कम समय बाद रात करीब 12.16 बजे हुई। डेथ सर्टिफ़िकेट पर मौत का कारण हाइपरटेंशन, मेनिंगोएन्सेफ़लाइटिस और एस्पिरेशन निमोनिया दर्ज किया गया है।

स्टाफ ने दी थी जानकारी

अस्पताल के स्टाफ़ को मामले की जानकारी थी। उन्होंने अस्पताल को आगे बताया कि मृतक के परिवार वाले रविवार सुबह अस्पताल में इकट्ठा हुए थे, इलाज पर सवाल उठा रहे थे और घटना के हालात पर चिंता जता रहे थे। पूरे मामले पर GTB अस्पताल से जवाब आना बाकी है।

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