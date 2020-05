दिल्ली में 70% महंगी हुई शराब, फिर भी दुकानों पर लंबी कतार; खरीदारों पर फूल डाल बोला शख्स- आप ही देश की इकनॉमी हैं

देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के तीसरा चरण में ढील दी गई और सोमवार से देश के कई शहरों में शराब की बिक्री की इजाजत दी गई थी। शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सामाजिक दूरी का पालन न करने की वजह से कई दुकानों को बंद करना पड़ा। इसी बीच केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन के चलते राज्य की आमदनी प्रभावित होने की वजह से राजस्व में आई कमी की पूर्ति के लिए शराब पर 70 फीसदी कोरोना सेस लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी शराब प्रेमियों पर इसका फर्क दिखाई नहीं दिया और मंगलवार को एक बार फिर लंबी-लंबी कतारें दिखाई देने लगी है।

इस बीच राजधानी में एक शख्स ने शराब खरीदने के लिए लाइन में लगे लोगों पर फूलों की बारिश की। दिल्ली के चंद्रानगर क्षेत्र में एक शख्स ने शराब की दुकान के बाहर खड़े लोगों का स्वागत फूल बरसा कर किया। खरीदारों पर फूल डालते हुए शख्स ने कहा “सरकार के पास पैसा नहीं है आप लोग ही देश की इकनॉमी हैं।” दिल्ली सरकार के इस फैसले से माना जा रहा है कि शराब की दुकानों के बाहर भीड़ कम होगी और साथ ही सरकार को रेवेन्यू भी जमकर मिलेगा। लेकिन रेट बढ्ने के बाद भी लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई है और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में दुकानों पर लंबी कतार नजर आ रही है।

