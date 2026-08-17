Delhi Tihar Jail News: दिल्ली सरकार ने तिहाड़ जेल को घनी आबादी वाले इलाके से बाहर स्थानांतरित करने की कवायद तेज कर दी है। जेल दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अब इसे शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित करने के लिए करीब 200 एकड़ जमीन की तलाश की जा रही है।

जमीन आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), मंडलायुक्त कार्यालय, दक्षिण-पश्चिम जिले के जिलाधिकारी और भूमि एवं भवन विभाग को प्रस्ताव भेजे गए हैं। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि तिहाड़ और दूसरी जेलों में बंद कुख्यात बदमाशों, गिरोहबाजों और दूसरे बड़े अपराधियों को जेल में रखने के लिए नरेला में उच्च सुरक्षा वाली जेल का निर्माण किया जा रहा है।

तिहाड़ जेल को ट्रांसफर करने का प्लान

जहां पर करीब 200 से ज्यादा ऐसे कुख्यात अपराधियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सकेगा। इस कड़ी में अब तिहाड़ जेल को भी स्थानांतरित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। बताया जाता है कि अतिसुरक्षित जेल के पास ही दो सामान्य जेलों के निर्माण करने की योजना पर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए अभी जमीन का आबंटन होना बाकी है।

सूत्र बताते हैं कि नए जेल परिसर के विकास और तिहाड़ जेल के स्थानांतरण या उसके पुनर्विकास की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल में बैठक की। जिसमें दिल्ली सरकार के गृह और दिल्ली कारगार विभाग को कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए।

200 एकड़ जमीन का अनुरोध

गृह (कारगार) विभाग के अधिकारियों ने भी अवगत कराया है कि दो प्रस्तावित नई जेल निर्माण के लिए जमीन आबंटित करने के लिए भूमि स्वामित्व वाली एजंसियों यानी डीडीए और अन्य विभागों को 200 एकड़ जमीन के लिए अनुरोध प्रस्ताव भेजा गया है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के मुख्य सचिव को भूमि आबंटन से जुड़े मामले को प्राथमिकता पर लेने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने दिया मुख्य सचिव को निर्देश

मुख्यमंत्री की ओर से मुख्य सचिव को निर्देशित भी किया है कि वो भूमि आबंटन मसले पर डीडीए के साथ बातचीत करें और उसके समक्ष मामले को उठाया जाए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ई-प्रिजंस पोर्टल को ज्यादा दुरूस्त और पुख्ता बनाने पर काम किया जा रहा है। पोर्टल पर कैदियों और मुलाकातियों की आधार लिंक करने पर भी काम हो रहा है। आने वाले दिनों में जेल में कैदियों और उनसे मिलने आने वालों, दोनों का आधार आथेंटिकेशन करने का काम और तेज किया जाएगा।

आंकड़ों पर गौर करें तो अभी तक केवल ई-प्रिजंस पोर्टल पर 4,838 आधार नंबर को ही कैदी पहचान संख्या (पीआइडी) से जोड़ने का काम किया जा सका है जबकि, कुल 20,915 आधार नंबर को पीआइडी लिंक करने का काम किया जाना है। इस तरह के मामले में जेल अधिकारियों को चंडीगढ़ माडल का अध्ययन करने की सलाह भी दी गई है।

उड़ीसा के एक सरकारी आवासीय स्कूल में 300 से अधिक छात्र और शिक्षक शनिवार से बाढ़ के कारण फंसे हुए हैं। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्कूल केंद्रपाड़ा जिले के कुलासाही गांव में स्थित हैं। शनिवार से फंसे होने के बाजवजूद उन्हें बचाने के लिए अभी तक कोई भी मदद नहीं पहुंची है। पढ़िए पूरी खबर…