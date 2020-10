दिल्ली में इस बार दशहरा पर मेले नहीं लग सकेंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि त्योहारों के दौरान 31 अक्तूबर तक किसी भी तरह के मेले, फूड स्टॉल्स, झूला, रैली, प्रदर्शनी आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

देश के साथ ही राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार की दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नए दिशानिर्देश के अनुसार सभी आयोजकों को किसी भी तरह के त्योहारी से जुड़े कार्यक्रम के आयोजन से पहले संबंधित जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

इस अनुमति में डीएम के साथ ही जिला के डीसीपी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होना अनिवार्य है।

Fairs/Melas/Food-stalls (inside and outside the venues), Jhoolas/Rallies/Exhibitions/Processions will not be permitted during festivals till 31st October, 2020 in Delhi: Delhi Disaster Management Authority, Government of Delhi. #COVID19 pic.twitter.com/5VesHAn9nH

— ANI (@ANI) October 11, 2020