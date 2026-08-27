यमुना नदी को जल प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कवायद तेज कर दी है। खासकर राष्ट्रीय राजधानी से गुजरने वाले 22 किमी के यमुना नदी के हिस्से को प्रदूषित होने से बचाने और उसे निर्मल बनाने की योजना तैयार की गई है। इस दिशा में दिल्ली सरकार ने यमुना नदी और नालों के किनारे संचालित धोबी घाटों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। मौजूदा धोबी घाटों से निकलने वाले गैर-उपचारित, डिटर्जेंट या रसायनयुक्त पानी को यमुना में प्रदूषण का एक बड़ा कारक माना गया है।

दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि यमुना नदी और नालों के किनारे बड़ी संख्या में लाइसेंसधारी और गैर-लाइसेंसी धोबी घाटों का संचालन किया जा रहा है। इन घाटों से निकलने वाला डिटर्जेंट या रसायन युक्त पानी सीधे यमुना नदी में प्रवाह हो रहा है। यह उन नालों/उप-नालों के जरिए भी यमुना में बहकर पहुंचता है जो सीधे उसमें जाकर मिलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में यमुना नदी के पुनरुद्धार को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक में मौजूदा धोबी घाटों के संचालन और कार्यप्रणाली पर गहरी चिंता भी जताई गई।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धोबी घाटों से निकलने वाली डिटर्जेंट-युक्त पानी से नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

धोबी घाटों के लिए अलग वैकल्पिक जगह तलाशी जा रही है

दोनों सरकारी एजंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे धोबी घाटों को प्राथमिकता के आधार पर बंद कराने या फिर उनका दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम करें। साथ ही धोबी घाटों को कपड़े धोने की उचित सुविधाओं वाली वैकल्पिक जगहों की तलाश करें। एक अनुमान के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में करीब 60 धोबी घाटों का संचालन किया जा रहा है। अकेले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में 17 धोबी घाट संचालित होते हैं, जिनका रसायनिक पानी को रोकने के लिए एनडीएमसी पहले से एक योजना पर चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है।

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान राजधानी के अलग अलग हिस्सों में यमुना के किनारे या फिर नालों के आसपास चलने वाले अवैध धोबी घाटों पर भी लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। विशेषकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को अवैध धोबी घाटों की निगरानी करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले में तीनों सरकारी एजंसियां एमसीडी, डीडीए और डीपीसीसी समन्वय के साथ तेजी के साथ कार्रवाई करेंगी।

रासायनिक यौगिक की वजह से होने वाले झाग के कारकों को कम करने को लेकर ओखला बैराज के री-डिजाइन की योजना भी काम किया जा रहा है। इस मामले पर दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।

दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अवगत कराया है कि ओखला बैराज के संरचनात्मक डिजाइन अध्ययन का काम उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग की तरफ से किया जा रहा है। यूपी के सिंचाई विभाग ने इसका जिम्मा सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की को सौंपा है, जिसके लिए परामर्श तय करने का काम पूरा हो चुका है और अध्ययन का काम किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद प्रस्तावित संरचनात्मक बदलावों को अमल में लाने का काम किया जाएगा। इस मामले में विशेष तौर पर दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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दिल्ली के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने गुरुवार को दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण कर दिया। करीब 3.2 करोड़ की अनुमानित आबादी वाली राजधानी के लिए तैयार यह मास्टर प्लान आवास, सार्वजनिक परिवहन, रोजगार, पर्यावरण और शहरी विकास को नई दिशा देने का रोडमैप पेश करता है। इसका लक्ष्य दिल्ली को विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप अधिक टिकाऊ, समावेशी और वैश्विक स्तर की राजधानी बनाना है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक