Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार इस साल दो लाख नए राशन कार्ड जारी करेगी। सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आयोजित प्रवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली में नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस साल दो लाख राशन कार्ड जारी करने जा रहे हैं।

जमीन पर असली विकास हो रहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली अब विज्ञापनों तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर असली विकास हो रहा है। विकसित दिल्ली की नींव तैयार की जा रही है और अगले चार वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी। पिछले एक साल में दिल्ली सरकार ने ‘अंत्योदय से ग्रामोदय’ के लक्ष्य के साथ यहां विकास की ठोस शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वह इस क्षेत्र के मुंडका, बवाना, नरेला, किराड़ी और सुलतानपुर माजरा जैसे ग्रामीण इलाकों में आती हैं तो उन्हें अपने परिवार के बीच होने का अनुभव होता है। उन्होंने अपने एक वर्ष के कार्यकाल को ‘बदहाली से बदलाव’ की यात्रा बताते हुए कहा कि इस दौरान क्षेत्र में सड़क, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं का युद्धस्तर पर विस्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुंडका विधानसभा क्षेत्र के लिए 264 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाना यहां के लिए बड़ी सौगात है। वहीं, इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण व उद्घाटन किया। पीतमपुरा के पीयू ब्लॉक में नई सीवर लाइन बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आउटर रिंग रोड, पीतमपुरा पर एसयू-टीयू-एमयू, टीयू-एसयू-यू और एलयू-क्यू की सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य का भी उद्घाटन किया।

राष्ट्रपति करेंगी योजनाओं की शुरुआत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो मार्च को दिल्ली सरकार की महिलाओं से संबंधित चार कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगी। इन चार योजनाओं में सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना और मेरी पूंजी मेरा अधिकार शामिल हैं। गुप्ता ने कहा कि दो मार्च दिल्ली की बेटियों और महिलाओं के लिए एक विशेष दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में महिला सशक्तिकरण की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।