अक्सर इलेक्शन ड्यूटी में लगने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, अब अगर किसी शिक्षक की बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर छुट्टियों या फिर स्कूल के अवकाश में ड्यूटी लगाई जाती है तो इसके बदले में शिक्षकों को बाद में अवकाश मिलेगा।

शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली सरकार के स्कूलों के जो शिक्षक बीएलओ के रूप में तैनात हैं और छुट्टियों या स्कूल के अवकाश के दौरान चुनाव ड्यूटी में उनकी तैनाती की जाती है तो अब उन्हें special earned leave, compensatory or earned leave मिलेगी।

स्कूलों के लिए जारी किया गया सर्कुलर

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया और स्कूलों को बताया है कि छुट्टियों के दौरान चुनावी काम करने वाले शिक्षकों को CL और EL दी जाएगी। स्कूल अब इस मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे। यह फैसला लंबे समय से शिक्षक संगठनों की ओर से की जा रही मांग के बाद आया है। कई शिक्षक संगठनों ने इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपे थे। इसके बाद यह मामला दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और निर्वाचन आयोग के सामने भी उठाया गया।

BLO को हर साल 12 हजार रुपये पारिश्रमिक

शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर में आगे कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने बीएलओ और सुपरवाइजर के पारिश्रमिक का भी निर्धारण किया है। आयोग के मौजूदा निर्देशों के तहत, एक बीएलओ 12,000 रुपये के वार्षिक पारिश्रमिक का हकदार है जबकि एक बीएलओ सुपरवाइजर 18,000 रुपये वार्षिक मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR), संक्षिप्त पुनरीक्षण (SR) और अन्य विशेष अभियानों से संबंधित कार्यों के लिए 2,000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।

शिक्षा निदेशालय ने सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन निर्देशों को सरकारी स्कूलों के प्रमुखों तथा अन्य शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया है। शिक्षा निदेशालय के नए निर्देशों के बाद अब सरकारी स्कूलों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

यह भी पढ़ें: पत्नी की बीमारी पर पति ने उठाया सवाल, शादी रद्द कराने पहुंचा कोर्ट, उल्टा भरना पड़ा 1 लाख का जुर्माना

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शादी से पहले पत्नी की बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर विवाह रद्द कराने की मांग करने वाले एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पति यह साबित नहीं कर सका कि पत्नी या उसके परिवार ने बीमारी को जानबूझकर उससे छिपाया था। हाई कोर्ट ने पति को अपील की कार्यवाही के खर्च के तौर पर पत्नी को 1 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया। यहां पढ़ें पूरी खबर…