अक्टूबर का आधा महीना बीत जाने के बाद राजधानी दिल्ली में ठंड का आगाज हो चुका है। सुबह-शाम के वक्त तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में दिल्लीवासियों को पॉल्यूशन का भी डर सताने लगा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने भी इस बार पॉल्यूशन से निपटने के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां की हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेखा गुप्ता सरकार अब निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स की मदद लेने जा रही है। इसके तहत 104 करोड़ रुपये के पायलट प्रोजेक्ट के जरिए शहर की 40 चुनिंदा जगहों पर प्रदूषण नियंत्रण की नई तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा।

पीएम 10 और पीएम 2.5 में आएगी कमी

इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मकसद उन 40 स्थानों के जरिए दिल्ली में PM10 और PM2.5 के स्तर में कमी लाना है और माना यही जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से पीएम 10 और पीएम 2.5 के स्तर में 20 प्रतिशत तक की कमी आएगी। यह प्रोजेक्ट शुरुआती स्तर पर एक साल के लिए चलेगी।

निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स करेंगी काम

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के अधिकारियों के मुताबिक, इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिन 40 स्थानों को पॉल्यूशन कंट्रोल सॉल्यूशन के लिए चुना गया है वहां निजी कंपनियां और स्टार्टअप्स अपने उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। प्रत्येक स्थल पर प्रदूषण में तय कमी बनाए रखना भी जरूरी होगा।

सरकार ने इन जगहों को चुना पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के लिए

दिल्ली सरकार के इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए खुले और आंशिक रूप से बंद सार्वजनिक स्थलों को चुना गया है। इनमें खान मार्केट, कनॉट प्लेस और डिफेंस कॉलोनी जैसे इलाके शामिल हैं। हर साइट पर यह डिवाइस लगभग डेढ़ एकड़ के एरिया को कवर करेगा जहां प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा।

इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि 40 में से 19 स्थान सेंट्रल और दक्षिणी दिल्ली के हैं। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली के ट्रांस-यमुना इलाके में पांच स्थल चुने गए हैं। दिल्ली के बाहरी इलाकों में बवाना, नरेला, मायापुरी और ओखला औद्योगिक क्षेत्र को भी इस सूची में रखा गया है।

पांच श्रेणियों में रखा गया है चुने गए 40 स्थानों को

प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिन 40 स्थानों को चुना गया है उन्हें सरकार ने पांच श्रेणियों में रखा है। इनमें मार्केट, कमर्शियल कॉम्पलैक्स, परिवहन केंद्र, पर्यटन स्थल और अस्पताल व शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। कुल 40 साइटों में से 29 कमर्शियल कॉम्पलैक्स श्रेणी के हैं। पर्यटन स्थलों में कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क, इंडिया गेट का चिल्ड्रन्स पार्क क्षेत्र और लोटस टेंपल कॉरिडोर शामिल हैं।

वहीं परिवहन केंद्रों में कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां बस टर्मिनल को शामिल किया गया है। वहीं अस्पतालों में जीबी पंत अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शामिल हैं। शैक्षणिक स्थलों में दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में आर्ट्स फैकल्टी एकमात्र स्थान है।

इन तीन सड़कों पर भी लगेगी डिवाइस

DPCC ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए तीन सड़कों की भी पहचान की है। इनमें चांदनी चौक की मुख्य बाजार सड़क पर गौरी शंकर मंदिर से फतेहपुरी तक का हिस्सा, लोटस टेंपल रोड पर आस्था कुंज क्रॉसिंग से ओखला NSIC मेट्रो स्टेशन तक का मार्ग और कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्रेनिंग पार्क के बीच बाबा खड़क सिंह मार्ग शामिल हैं।

कैसे काम करेगा यह प्रोजेक्ट?

DPCC के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदूषण के हॉटस्पॉट की पहचान करने और केवल वहां सामान्य उपाय लागू करने की पुरानी रणनीति से अलग है। इसका मकसद चुनिंदा सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थलों पर लक्षित तकनीकें लगाना और उनके असर को मापना है।

अधिकारियों ने जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के साथ चर्चा के बाद इन स्थलों को अंतिम रूप दिया। जिला प्रशासन को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के आधार पर तीन किलोमीटर के दायरे में संवेदनशील स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए गए थे।

इन स्रोतों में ट्रैफिक जाम, वाहनों का उत्सर्जन, कच्ची सतहों से उड़ने वाली धूल और सड़कों पर वाहनों का खड़ा रहना शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर, आनंद विहार बस टर्मिनल को भारी वाहनों की पार्किंग और यातायात जाम के कारण चुना गया है। इन स्थलों पर सेंसर लगाए जाएंगे और DPCC रोजाना प्रदूषण के स्तर की निगरानी करेगी।

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