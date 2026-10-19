दिल्ली सरकार जमीन और संपत्ति से जुड़ी सभी जानकारियों को एक मंच पर लाने और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली भूमि अभिलेख विधेयक, 2026 लाने की तैयारी में है। राजस्व विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुझावों व निर्देशों को भी शामिल किया जा रहा है। अंतिम रूप देने के बाद प्रस्ताव दिल्ली कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, विभाग प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से पहले एमसीडी, दिल्ली छावनी बोर्ड, डीडीए और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें कर रहा है, ताकि संकल्पनात्मक मुद्दों पर व्यापक विचार हो सके। सरकार का लक्ष्य राजधानी की जमीन और संपत्तियों का रिकॉर्ड पूरी तरह व्यवस्थित करना है, जिससे भविष्य में किसी भी संपत्ति की जानकारी आसानी से मिल सके, रिकॉर्ड खोने-बदलने की समस्या खत्म हो और सभी जानकारियां डिजिटल रूप में सुरक्षित रहें।

एक अधिकारी ने बताया कि विधेयक में विवादित संपत्तियों के त्वरित समाधान के लिए त्वरित अदालतों की तर्ज पर विशेष अदालतों के गठन पर विचार हो रहा है। हर जिले में ऐसी अदालत बनाने की योजना है।

गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव में ‘बंदोबस्त’ जैसे प्रचलित शब्दों को बदलने को कहा

इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से इसकी कानूनी वैधता व प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। अभी तहसीलदार की ऑफलाइन अदालतें हैं, जबकि एसडीएम और डीएम ऑनलाइन सुनवाई करते हैं। गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव में ‘बंदोबस्त’ जैसे प्रचलित शब्दों को बदलने को कहा है। विभाग ने प्रस्ताव के अलग-अलग अध्यायों में बंदोबस्त नंबर, बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त प्राधिकरण जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिनकी जगह अब उपयुक्त नए शब्द रखे जाएंगे।

नए विधेयक में नजूल प्रबंधन पर विशेष जोर रहेगा। नजूल भूमि वह सरकारी भूमि है, जिसका स्वामित्व सीधे राज्य सरकार के पास होता है। यह ऐतिहासिक रूप से राजसात होने के बाद सरकार के पास आई भूमि है, जिसे आमतौर पर 15 से 99 साल तक पट्टे पर दिया जाता है।

सरकार इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार कर रही है। इसके लिए मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु समेत बड़े शहरों में लागू शहरी भूमि प्रबंधन और शहरी सर्वे प्रणाली का अध्ययन किया जाएगा, ताकि दिल्ली के लिए बेहतर मॉडल अपनाया जा सके।

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दिल्ली सरकार ने हर जमीन को खास पहचान देने के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआइएन) देने का निर्णय लिया है। हर भूखंड को 14 अंकों की अलग पहचान संख्या दी जाएगी, जिसके लिए ‘भू- आधार कार्ड’ बनाया जाएगा। इससे जमीन के रिकार्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक