दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई सोलर पॉलिसी लाने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य लोगों के लिए घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाना पहले से कहीं अधिक किफायती बनाना है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र परिवारों को सोलर सिस्टम लगाने के लिए करीब 90 फीसदी तक की लागत सब्सिडी के जरिए कवर हो सकती है। इससे लोगों को अपनी जेब से केवल लगभग 15,000 रुपये ही खर्च करने पड़ सकते हैं, हालांकि यह राशि सिस्टम की क्षमता पर निर्भर करेगी।

क्या है सरकार की नई योजना?

वर्तमान में दिल्ली और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाली जनरेशन-बेस्ड सब्सिडी पांच वर्षों में किस्तों के रूप में दी जाती है। लेकिन प्रस्तावित नई नीति में सरकार इस पूरी सब्सिडी को एकमुश्त (Upfront) देने की योजना बना रही है।

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के अनुसार, लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या सोलर सिस्टम की शुरुआती लागत होती है, जो बड़े सिस्टम के लिए करीब 2 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। नई नीति का उद्देश्य इसी बोझ को कम करना है ताकि अधिक से अधिक लोग सोलर ऊर्जा अपनाएं।

क्या है मौजूदा व्यवस्था?

फिलहाल केंद्र सरकार की ‘पीएम- सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत 2 kW तक के सिस्टम पर 30,000 रुपये प्रति kW की सब्सिडी मिलती है। 2 से 3 kW तक अतिरिक्त क्षमता पर 18,000 रुपये प्रति kW की सहायता मिलती है। इस योजना के तहत अधिकतम 78,000 रुपये तक की केंद्रीय सब्सिडी उपलब्ध है।

वहीं, ‘दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024’ के तहत 10,000 रुपये प्रति kW की राज्य सब्सिडी दी जाती है। अधिकतम 30,000 रुपये तक राज्य सहायता मिलती है। इस तरह पात्र उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर 1.08 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।

जेब से सिर्फ 15 हजार रुपये तक खर्च

सरकार का कहना है कि नई नीति लागू होने पर सब्सिडी पहले ही मिल जाएगी, जिससे लोगों को पूरी रकम पहले से खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे में कई परिवारों को सोलर सिस्टम लगाने के लिए केवल करीब 15,000 रुपये का ही भुगतान करना पड़ सकता है।

अतिरिक्त बिजली बेचकर होगी कमाई

नई नीति में नेट मीटरिंग की सुविधा जारी रहेगी। यदि आपके सोलर पैनल जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करते हैं तो अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जाएगी। इसके बदले उपभोक्ताओं को करीब 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान मिलेगा। यानी बिजली बचाने के साथ-साथ अतिरिक्त आय का भी मौका मिलेगा।

पांच साल में बड़ा लक्ष्य

दिल्ली सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में शहर में रूफटॉप सोलर क्षमता को तेजी से बढ़ाना है। फिलहाल दिल्ली में करीब 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता है, जबकि सरकार ‘पीएम- सूर्य घर’ योजना के तहत लगभग 2.30 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके अलावा सरकार सरकारी कार्यालयों और अन्य सरकारी भवनों को भी चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना बना रही है।

जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि संशोधित सोलर पॉलिसी का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नई नीति लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा।

लोगों को क्या होगा फायदा?

नई सोलर पॉलिसी लागू होने के बाद लोगों को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि एकमुश्त सब्सिडी मिलने से सोलर पैनल लगाने के लिए शुरुआती निवेश और आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा। इसके साथ ही बिजली के बिल में बड़ी बचत होगी और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय कमाने का अवसर भी मिलेगा।

यह पहल स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी, वहीं सरकारी भवनों में भी सौर ऊर्जा के विस्तार से हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो दिल्ली में रूफटॉप सोलर अपनाने की रफ्तार तेज हो सकती है और आम लोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा अपनाना पहले से कहीं अधिक आसान और सस्ता हो जाएगा।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले दिन हुए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन इस बात का प्रमाण हैं कि दिल्ली की महिलाओं ने इस कल्याणकारी योजना पर भरोसा जताया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।