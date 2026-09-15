दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की वजह से हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने दिल्ली में अवैध इमारतों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। सरकार की ओर से अवैध इमारतों को गिराए जाने का आदेश जारी किया जा चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को यह ऐलान किया कि उनकी सरकार दिल्ली में 10,000 हॉस्टल बनाएगी।

रेखा गुप्ता ने एक वीडियो जारी कर खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने वीडियो में कहा है कि लाखों बच्चे हर साल दिल्ली में हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। उन्हें एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन हॉस्टल नहीं मिल पाता। इसलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि 10 हजार स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।

क्या कहा रेखा गुप्ता ने?

रेखा गुप्ता ने वीडियो में कहा है, “यह बात बिल्कुल सही है कि जब हम दिल्ली को एजुकेशन हब के रूप में देखना चाहते हैं तो यहां कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ-साथ हॉस्टल की जरूरत को पूरा करना भी बहुत जरूरी है। लाखों बच्चे दिल्ली में एडमिशन के लिए आते हैं। एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन हॉस्टल नहीं मिल पाता, इसलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि 10 हजार बच्चों के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा।”

स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी सुनिश्चित

रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह फैसला हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आने वाले स्टूडेंट्स के लिए सस्ते और सुरक्षित रहने की जगह की कमी को दूर करने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,000 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाने का फैसला उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और सस्ते घरों तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ये हॉस्टल पुरुष और महिला दोनों स्टूडेंट्स के लिए होंगे। दिल्ली की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने वाला स्टूडेंट इन हॉस्टल के लिए आवेदन कर पाएगा।”

निर्माण कार्य के लिए जगह तलाश रही सरकार

रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना पर काम करने के लिए सरकार ने संबंधित डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की है और अभी हॉस्टल के निर्माण के लिए सही जगह की पहचान की जा रही है और हॉस्टल के लिए पॉलिसी बनाने का प्रोसेस शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने स्टूडेंट्स की जरूरतों और इन हॉस्टल में जरूरी सुविधाओं पर ध्यान से सोचा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम ऐसे हॉस्टल बनाएंगे जहां देश भर के माता-पिता अपने बच्चों को पूरी तरह से मन की शांति के साथ छोड़ सकें।

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, "The Delhi government has decided to construct hostels for 10,000 students, ensuring their safety, security, and access to affordable housing. These hostels will cater to both male and female students. Any student enrolled in a university or… pic.twitter.com/KCDQYwzm0I — ANI (@ANI) September 15, 2026

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