दिल्ली सरकार के बजट को गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी, विज्ञापन के लिए आवंटन को लेकर उठाये गए थे सवाल

गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अपेक्षाकृत कम धन के आवंटन को लेकर सवाल उठाये थे।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (फोटो सोर्स: @ArvindKejriwal)

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट 2023-24 को मंज़ूरी दे दी है। यह मंज़ूरी दिल्ली सरकार (Delhi government) को भेज दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा ये कदम आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के एक दिन बाद आया है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों के लिए अपेक्षाकृत कम धन के आवंटन को लेकर सवाल उठाये थे। समाचार एजेंसी एएनआई को सूत्रों ने बताया, “दिल्ली वार्षिक बजट 2023-24 को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार को इसे विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी गई है।” दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत (Delhi Finance Minister Kailash Gahlot) ने मंगलवार को कहा कि इस मुद्दे पर आप सरकार (AAP government) और केंद्र के बीच विवाद के बीच बजट फाइल को मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को फिर से भेजा गया है। दिल्ली का बजट होल्ड पर रखे जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया था। हालांकि सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने विज्ञापनों पर खर्च के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। Also Read ’75 साल में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया’, अरविंद केजरीवाल … सूत्रों ने कहा कि आप सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास की तुलना में विज्ञापन और प्रचार के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन आवंटित किया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार (Arvind Kejriwal-led government) ने आरोपों का खंडन किया और पार्टी ने कहा कि कुल बजट का आकार 78,800 करोड़ रुपये था, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए है। साथ ही विज्ञापनों पर सिर्फ 550 करोड़ रुपये खर्च के लिए रखे गए थे। इससे पहले सोमवार दिन में दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष रामनिवास गोयल और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी। हंगामा तब शुरू हुआ जब विपक्षी विधायकों को अध्यक्ष द्वारा शांत होने को कहा गया ताकि वित्त मंत्री कैलाश गहलोत अपना भाषण दे सकें। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली के बजट में किए गए आवंटन को मीडिया में लीक कर दिया। बीजेपी ने “विशेषाधिकार के उल्लंघन” को लेकर कैलाश गहलोत का इस्तीफा मांगा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने दिल्ली के बजट को रोकने की साजिश रची। वहीं भाजपा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए उन पर “सस्ते प्रचार” के लिए शहर की सरकार के बजट को लेकर विवाद पैदा करने और अपनी गलतियों को छिपाने का आरोप लगाया।

