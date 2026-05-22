बकरीद (ईद-उल-अजहा) को लेकर दिल्ली सरकार ने कुर्बानी को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि धार्मिक परंपराओं का पालन कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए और किसी भी तरह के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद के मद्देनजर दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस को लेकर एक वीडियो जारी किया है। कपिल मिश्रा ने कहा, दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार, गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक स्थानों जैसे गली, सड़क या खुले क्षेत्रों में कुर्बानी करने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

कपिल मिश्रा ने कहा, ”बाजार में जानवरों की अवैध खरीद-फरोख्त, सड़कों पर बाजार लगाकर जानवरों को बेचना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसकी अनुमति नहीं है।” उन्होंने कहा कि खरीद-फरोख्त वैध तरीकों से और जहां अनुमति है, वहीं की जाए।

दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुर्बानी के बाद खून, अपशिष्ट (waste) को सीवर, नालियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर डालना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कुर्बानी केवल निर्धारित और वैध स्थलों पर ही की जा सकेगी जहां स्वच्छता और निस्तारण की उचित व्यवस्था हो।

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन गाइडलाइन्स का पालन करें और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास विभाग को सूचना दें। प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और स्वच्छता सुनिश्चित करना है।

बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स



: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा



: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026

27 या 28 मई कब मनाया जाएगा बकरीद का पर्व

स्लामिक कैलेंडर के अनुसार, बकरीद का त्योहार हर वर्ष जुलहिज्जा (12वां महीना) की दसवीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन जानवर की कुर्बानी देने के साथ इसे तीन भागों में बांटा जाता है। आइए जानते हैं इस साल बकरीद कब पड़ रही है। इसके साथ ही जानें इस दिन कुर्बानी देने के पीछे क्या है धार्मिक कारण…