दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) ने शनिवार को पूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर वत्सला अग्रवाल की गिरफ्तारी मेडिकल उपकरणों की खरीद में कथित तौर पर करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले में हुई है।

कुछ दिन पहले ही इस मामले में केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के पूर्व प्रमुख डॉक्टर विजय कुमार रंगा को भी गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) द्वारा मेडिकल उपकरणों की करोड़ों रुपये की खरीद में कथित तौर पर हुई आर्थिक गड़बड़ियों की जांच की जा रही है। जांच टीम में शामिल अफसरों का आरोप है कि पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों, बेडशीट और लिनेन, सी-आर्म रेडियोलॉजिकल उपकरणों, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस), सर्जरी में उपयोग होने वाली सामग्री तथा दवाओं की खरीद में टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर कर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदारी की गई।

एसीबी का आरोप है कि कुछ चुनिंदा सप्लायर्स को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तें विशेष रूप से उनके हिसाब से तैयार की गईं, जिससे बोली लगाने वालों को प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और सैकड़ों करोड़ रुपये के सरकारी धन का गलत इस्तेमाल हुआ।

शिकायत के आधार पर एजेंसी ने दो जून को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। एसीबी ने कहा कि इस कथित घोटाले में अन्य अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

डॉ. अग्रवाल को कर दिया था निलंबित

जांच के तहत खरीद संबंधी रिकॉर्ड्स, टेंडर से जुड़ी फाइलों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। डॉ. अग्रवाल को 21 मई को डीजीएचएस के पद से हटाकर वेटिंग में रखा गया था। इसके बाद उनका तबादला गुरु तेग बहादुर अस्पताल कर दिया गया। बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

दिल्ली सरकार ने अपनी जांच में दवाओं की खरीद, भंडारण और प्रबंधन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाए जाने के बाद पांच फार्मासिस्ट और सीपीए के दो अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है।

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दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। स्वास्थ्य विभाग में सचिव स्तर के लगभग सभी अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा IAS और DANICS अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।