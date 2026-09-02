Delhi Solar Pannel: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के 2.30 लाख उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर मुफ्त में सौर ऊर्जा पैनल लगाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली सौर ऊर्जा नीति-2023 (दूसरा संशोधन) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

नई नीति के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में औसतन 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू ग्राहकों के लिए तीन किलोवाट की सौर पैनल बिना किसी शुरुआती खर्च के लगाई जाएगी। विशेष बात यह है कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले ग्राहक सौर पैनल लगाने के बाद न सिर्फ छूट (सबसिडी) का फायदा पाते रहेंगे, बल्कि बचाई गई बिजली के बदले उन्हें ऊर्जा बचत प्रोत्साहन भी मिलेगा।

छतों पर तीन किलोवाट के सारे पैनल

बैठक के बाद दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस नीति से दिल्ली के लोग बिजली इस्तेमाल करने के साथ-साथ बिजली भी पैदा कर सकेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत 400 यूनिट तक औसत मासिक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर तीन किलोवाट के सौर पैनल लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन पैनलों को लगाने का खर्च सरकार उठाएगी।

अब तक कितने सोलर पैनल स्थापित

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2027 तक 2 लाख 30 हजार घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही दिल्ली सोलर नीति के तहत मार्च 2027 तक 500 मेगावाट अतिरिक्त रूफटाप सोलर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है।

दिल्ली में अब तक 10,073 सौर पैनल स्थापित की जा चुकी हैं। पहले इस प्रक्रिया में करीब 75 दिन लगते थे, जिसे अब घटाकर 25 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा, 10 किलोवाट तक के आवासीय सौर पैनल के लिए आवेदन और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

केंद्र की सबसिडी के बराबर अतिरिक्त सहायता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपए तक की छूट दी जाती है। अब दिल्ली सरकार भी इसके अतिरिक्त 78 हजार रुपए की छूट देगी। इसके अलावा, दिल्ली सरकार अतिरिक्त टाप-अप के माध्यम से सबसिडी और सोलर प्लांट की निविदा में तय लागत के बीच के अंतर को भी पूरा करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लगाए गए सौर पैनल का संबंधित वेंडर के लिए पांच वर्षों तक संचालन और रखरखाव करना अनिवार्य होगा। इसके बाद उपभोक्ताओं के पास निजी बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्काम के माध्यम से सौर पैनल के पूरे 25 वर्ष के जीवनकाल तक उसके रखरखाव को जारी रखने का विकल्प होगा। इससे उपभोक्ताओं को सौर पैनल के रखरखाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

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