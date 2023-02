Free Electricity: 48 लाख से ज्यादा दिल्ली वालों को चाहिए मुफ्त बिजली, सब्सिडी के लिए किया अप्लाई

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, शहर में 58,28,828 बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 48,14,319 ने अब तक सब्सिडी का विकल्प चुना है।

आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं की सबसे कम संख्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में रहने वालों की है। (Express Photo)

Free Electricity in Delhi: दिल्ली सरकार द्वारा पिछले साल शुरू की गई बिजली बिल में छूट या मुफ्त बिजली की नई योजना का लोगों ने भरपूर फायदा उठाया है। अब तक 48 लाख से ज्यादा दिल्ली वालों ने इस नई योजना के तहत बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन किया है। इस आवेदन में उपभोक्ता को लाभ का विकल्प चुनना था। अधिकारियों के अनुसार पिछले वर्षों में लोगों द्वारा ली जाने वाली सब्सिडी की तुलना में बिजली विभाग ने लक्ष्य का लगभग 90 फीसदी हासिल किया है। बड़ी संख्या में लोगों ने BRPL के तहत आवेदन किया सरकारी आंकड़ों के अनुसार, शहर में 58,28,828 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 48,14,319 ने अब तक सब्सिडी का विकल्प चुना है। डेटा से पता चलता है कि बड़ी संख्या में लोगों ने BRPL के तहत आवेदन किया है जो कुल 26,24,090 उपभोक्ताओं में से 24,36,424 है और सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। जबकि, BYPL के तहत, 14,98,631 में से 10,97,283 ने चुना, और 16,58,589 में से 12,65,208 ने TPDDL के तहत आवेदन किया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में सबसे कम आवेदन योजना के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं की सबसे कम संख्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में रहने वालों की है। एक अधिकारी ने कहा कि यह लुटियंस क्षेत्र है जहां लोगों को बिजली सब्सिडी की जरूरत नहीं है और वे पिछली योजना के दौरान भी सब्सिडी के दायरे में नहीं आए थे। यह सब्सिडी ज्यादातर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों द्वारा चुना और प्राप्त किया जाता है। डेटा से यह भी पता चलता है कि 2019-20 में, 46.49 लाख उपभोक्ताओं ने एक महीने में 200 यूनिट तक की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और एक महीने में 201 से 400 यूनिट तक की खपत के लिए 800 रुपये मुफ्त बिजली का लाभ उठाया। Also Read Excise Policy Case: दिल्ली बजट 2023-24 के चलते मनीष सिसोदिया ने मांगी मोहलत, CBI ने कहा- नया नोटिस जारी करेंगे अगस्त 2019 में शुरू की गई थी बिजली सब्सिडी योजना दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त बिजली के लिए अगस्त 2019 में योजना की शुरू की गई थी। इसका मकसद बिजली के बिल भुगतान में राहत देकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मदद पहुंचाना था। साल 2022 में इस फ्री बिजली और सब्सिडी योजना में संशोधन भी किया गया था। इसके मुताबिक अब सभी वर्गों के दिल्ली के स्थायी निवासियों को दिल्ली बिजली मुफ्त योजना का लाभ उठाने के लिए बिजली विभाग के पास जरूरी दस्तावेज जमा करवाने कहा गया था। दिल्ली वालों ने मुफ्त बिजली जारी रखने के लिए इस योजना के तहत बड़ी संख्या में आवेदन किया है।

