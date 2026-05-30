देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा हादसा हो गया है। दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में एक पांच मंजिला इमारत ढह गई हैं, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है।

घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और मलबा हटाने का काम कर रही है। अब तक मलबे से कुछ लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अभी और भी लोगों के दबे होने आशंका के बीच तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

कहां हुआ हादसा?

यह हादसा सईदुलजाब इलाके में हुआ। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर दिल्ली की फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य बचाव टीम मौके पर पहुंची गई। दिल्ली फायर ब्रिगेड सर्विस के मुताबिक, इमारत गिरने की सूचना उन्हें शाम 07.44 बजे मिली।

#WATCH | Delhi: Rescue operation is underway after a five storey building collapsed in the Mehrauli police station area. pic.twitter.com/hzQl92FsSp — ANI (@ANI) May 30, 2026

पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया, “कॉल करने वाले ने बताया कि कुछ लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। हमने कई फायर टेंडर की गाड़ियां भेजी हैं और तलाशी तथा बचाव अभियान चला रहे अधिकारियों से जानकारी मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं।”

दिल्ली सिविल डिफेंस के अधिकारी धर्मवीर ने कहा, “दक्षिण दिल्ली के साकेत इलाके में एक इमारत गिरने के बाद छह से सात लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है।”

VIDEO | Saket building collapse: "Six to seven people are feared trapped after a building collapse in South Delhi’s Saket area. A rescue operation is underway,” says Delhi Civil Defence official Dharmveer.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/nkMSabdUwK — Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2026

चार लोगों को मलबे से निकाला गया

जैसे ही फायर ब्रिगेड को मौके की नजाकत का पता चला उन्होंने अतिरिक्त कर्मियों को मौके पर बुलाया। रेस्क्यू टीम अभी भी मलबे में जिंदगी की तलाश कर रही है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया, हमने मौके पर छह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी हैं और आगे की जानकारी का इंतजार है। अभी तक मलबे से चार लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

बचाव कार्य की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। अधिकारियों ने बताया कि चल रहे अभियान के तहत छह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। यह हादसा कैसे हुए अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है और न ही अधिकारियों ने अभी तक इस बात की भी पुष्टि की हादसे के समय बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिल्डिंग के गिरने से पहले एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, इसके बाद बिल्डिंग गिरी और इलाके में चारों ओर धूल और मलबा फैल गया।