Delhi Excise Policy Case: तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी कविता से आज CBI करेगी पूछताछ, Delhi Liquor Scam मामले में जांच, घर पर कड़ी सुरक्षा

Delhi Excise Policy Case: पार्टी कार्यकर्ताओं को टीआरएस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे अनावश्यक रूप से आवास पर इकट्ठा न हों।

तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी कविता से आज CBI करेगी पूछताछ (फोटो सोर्स:ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram