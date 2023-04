Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के CM और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को CBI का समन, शराब घोटाले में 16 अप्रैल को होगी पूछताछ

अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है।

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (Photo Credit- फाइल फोटो/द इंडियन एक्सप्रेस)

दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Policy Scam) में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने अब दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) को समन भेजा है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। समन से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक भाषण दिया, जिसमे उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हमारे देश में कई राष्ट्र-विरोधी ताकतें हैं जो देश की प्रगति नहीं चाहती हैं। देश के गरीबों और दलितों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कौन नहीं चाहता है? उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, सब जो नहीं चाहते थे। जिन्होंने उन्हें जेल भेजा, वे देश के दुश्मन हैं।" वहीं अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ ही उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अत्याचार का अंत जरूर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, "अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई। साजिश से अरविंद केजरीवाल की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। 16 अप्रैल को केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई है। केजरीवाल को नोटिस से धमकाने की कोशिश की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।" संजय सिंह ने आगे कहा, "मुझे पता था कि अगला नंबर केजरीवाल का है। केजरीवाल ने देश को शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल दिया है। एक नोटिस पर केजरीवाल की लड़ाई रुकने वाली नहीं है। केजरीवाल की आवाज को नहीं दबा सकते। गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। केजरीवाल की लड़ाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी।"

