18 जुलाई की सुबह करीब 10:45 बजे दक्षिण दिल्ली के कैलाश हिल्स की एक डीडीए सोसायटी में सब कुछ रोज की तरह सामान्य था। नौवीं मंजिल के अपने फ्लैट में 60 की उम्र पार कर चुके विनय और कामिनी आमने-सामने बैठे चाय पी रहे थे। कमरे की पूरी कांच की दीवार के पार हरा-भरा पड़ोस धूप में शांत नजर आ रहा था। तभी उनकी नजर सामने मौजूद तीन मंजिला डीडीए इमारत की छत पर पड़ी। वहां एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में चाकू था। कुछ ही देर बाद एक महिला छत पर पहुंची। अगले कुछ सेकंड में जो हुआ, उसे देखकर विनय और कामिनी सन्न रह गए। आदमी अचानक महिला की तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया।

एक वार… फिर दूसरा… तीसरा… और उसके बाद लगातार कई वार। बाद में पुलिस को दिए अपने बयान में दंपति ने बताया कि महिला पर कम से कम छह बार चाकू से हमला किया गया था। विनय और कामिनी उस हमलावर को पहचानते थे। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, वह डॉक्टर मनीष गुप्ता था और जिस महिला पर वह हमला कर रहा था, वह उसकी घरेलू सहायिका थी। कुछ ही मिनटों में, एक शांत सुबह उनकी आंखों के सामने एक खौफनाक वारदात में बदल चुकी थी।

दिल्ली में उस सुबह विनय और कामिनी ने जो देखा, वह अब मीना हलदर की हत्या की 340 पन्नों की चार्जशीट का हिस्सा है। 45 वर्षीय मीना पिछले 16 साल से मनीष के परिवार के यहां काम कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में कुल 42 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें विनय और कामिनी भी शामिल हैं। पुलिस ने खून से सनी वे चप्पलें भी बरामद की हैं, जिनके बारे में आरोप है कि वे मनीष की थीं।

कैलाश हिल्स वैसे एक शांत और खूबसूरत इलाका है। मुख्य सड़क से ढलान उतरते ही संकरी गलियां शुरू हो जाती हैं। दोनों ओर ज्यादातर भूरे रंग की रिहायशी इमारतें हैं। कहीं-कहीं तीन मंजिला सफेद डीडीए के मकान हैं, जिनके आसपास खूब हरियाली है। ब्लॉक-ए भी ऐसी ही एक गली है। मनीष पिछले 16 साल से इसी इलाके की एक डीडीए इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर रह रहा था।

इससे पहले उसका परिवार करोल बाग में रहता था। उसके पिता बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारी थे। मनीष करीब छह साल का था, तभी उसके पिता की मौत हो गई। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। पिता की मौत के बाद उसकी मां ने ही उसे पाला और परिवार का गुजारा पिता की पेंशन से चलता रहा।

सुबह 10 बजे पत्नी निकलती, 11 बजे मनीष क्लीनिक पहुंचता था

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मनीष के पिता ने अपनी मौत से पहले कैलाश हिल्स में डीडीए का फ्लैट बुक कराया था। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनीष ने करोल बाग वाले घर में एक छोटा-सा क्लीनिक शुरू किया। शादी और बच्चे के बाद आखिरकार परिवार कैलाश हिल्स आकर रहने लगा। मीना उस समय 29 साल की थी, जब परिवार ने उसे पहली बार काम पर रखा। मनीष की पत्नी टीना आयुर्वेदिक डॉक्टर थीं। वह रोज सुबह करीब 10 बजे लाजपत नगर स्थित अपने क्लीनिक के लिए निकल जाती थीं। मनीष करीब 11 बजे तक घर से जुड़े अपने क्लीनिक में बैठता और फिर लाजपत नगर के क्लीनिक के लिए निकल जाता।

मीना पास की ही एक कॉलोनी में रहती थी। वहां से मनीष के घर तक पहुंचने में करीब 10 मिनट पैदल लगते थे। पश्चिम बंगाल की रहने वाली मीना अपने बेटे रॉबिन और बहू सप्तमी के साथ रहती थी। सप्तमी ने पहले ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया था कि मीना हमेशा टीना और उनके परिवार की तारीफ करती थी। वह कहती थी कि टीना बोनस, तोहफे और काम के समय को लेकर काफी उदार थीं।

मनीष और टीना की जिंदगी काफी व्यस्त थी। टीना का क्लीनिक अच्छा चल रहा था। मनीष भी सामाजिक और परोपकारी काम करता था। वह समय-समय पर गुरुद्वारों और सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज करता था। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मनीष को नशे, सिगरेट या शराब जैसी कोई खास आदत नहीं थी। समय के साथ मीना परिवार का हिस्सा बन गई। खासकर टीना के साथ उसका रिश्ता काफी करीबी हो गया था। अधिकारी के मुताबिक, मनीष और टीना दोनों काम करते थे, इसलिए मीना उनके बेटे की देखभाल भी करती थी। वह रोज तीन से चार घंटे उनके घर में बिताती थी।

हालांकि, पुलिस के मुताबिक, मनीष की बेहद व्यस्त जिंदगी धीरे-धीरे उस पर भारी पड़ने लगी थी। एक अधिकारी ने बताया कि वह कभी-कभी अवसादरोधी दवाएं लेता था। लेकिन उसके अवसाद से पीड़ित होने का कोई चिकित्सकीय रिकॉर्ड नहीं मिला।

पुलिस के मुताबिक, पिछले साल मनीष और मीना के रिश्ते में बदलाव आने लगा। अधिकारी के अनुसार, मनीष को धीरे-धीरे लगने लगा था कि घर के मामलों में मीना की जरूरत से ज्यादा दखल है। उसे यह भी लगता था कि मीना उसके बेटे पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल रही है। मनीष के बेटे का करियर भी उसके लिए चिंता का विषय बन गया था।

बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता था मनीष, लेकिन नहीं बनी बात

एक अधिकारी के मुताबिक, मनीष को लगता था कि उसका बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है। वह चाहता था कि बेटा बीटेक करे, लेकिन महंगी कोचिंग के बावजूद उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। इसके बाद उसने एक ओपन कॉलेज में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। अब वह कानून की पढ़ाई करना चाहता था।

पुलिस के मुताबिक, बेटे के करियर को लेकर एक बातचीत के दौरान मीना ने कथित तौर पर उससे कहा था कि वह इकलौता बेटा है और आगे चलकर सारी संपत्ति उसी को मिलेगी, तो फिर उसे पढ़ाई करने की जरूरत ही क्या है। पुलिस का कहना है कि यह बात मनीष के मन में बैठ गई। हत्या से करीब तीन-चार महीने पहले मनीष को लगने लगा था कि मीना उसकी पत्नी टीना का जितना सम्मान करती है, उतना उसका नहीं करती। पुलिस को दिए बयान में उसने कथित तौर पर कहा कि जब वह मीना से कोई काम करने को कहता तो वह उसकी बात नहीं सुनती थी। लेकिन वही काम टीना कहतीं तो मीना तुरंत मान जाती थी।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, टीना ने पुलिस को बताया कि मनीष ने हत्या से करीब दो महीने पहले मीना को काम से हटाने के लिए कहा था। लेकिन टीना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मनीष ने उस समय कोई विवाद नहीं किया और न ही मीना से कुछ कहा। हालांकि, मनीष को लगता था कि मीना घर की सफाई ठीक से नहीं करती थी।

18 जुलाई की सुबह मनीष रोज की तरह करीब 9 बजे कार से लोधी गार्डन गया था। वहां से लौटने के बाद करीब 10:30 बजे वह तीसरी मंजिल पर बने अपने घर से जुड़े क्लीनिक को तैयार कर रहा था। करीब 30 मिनट बाद मरीजों के आने की उम्मीद थी। उसका बेटा अपने कमरे में था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और वह ऑनलाइन गेम खेल रहा था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मनीष ने मीना से कहा कि वह जल्दी से क्लीनिक की सफाई कर दे। मीना ने कहा कि वह थोड़ी देर में कर देगी।

पुलिस के अनुसार, मनीष को यह बात नागवार गुजरी। उसे लगा कि मीना एक बार फिर उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। कुछ मिनट बाद उसने देखा कि क्लीनिक की सफाई अब भी नहीं हुई थी। इसके बाद उसने मीना से छत पर बने स्टोररूम की सफाई करने को कहा और खुद उसका इंतजार करने छत पर चला गया।

एक अधिकारी के मुताबिक, जैसे ही मीना छत पर पहुंची, उसने मनीष को वहां देखा। आरोप है कि मनीष ने बल्ला उठाकर उसके सिर पर वार कर दिया। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसी दौरान मीना ने मनीष की बीच वाली उंगली पर काट लिया। इसके बाद मीना वहां से भागी और मनीष उसके पीछे दौड़ा।

यही वह पल था, जब नौवीं मंजिल पर अपने घर में सुबह की चाय पी रहे विनय और कामिनी की नजर छत पर दौड़ते इन दोनों पर पड़ी। उन्होंने सामने की छत पर पूरा घटनाक्रम देखा। कामिनी ने तुरंत मनीष की एक पड़ोसी को फोन किया, जो उनकी दोस्त भी थी, और मीना की मदद करने को कहा। वह महिला अपने दो बेटों के साथ मनीष के घर पहुंची।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मनीष ने दरवाजा खोला और उनसे कहा कि उसने मीना की हत्या कर दी है। इसके बाद वह खुद उन्हें छत पर ले गया। तब तक विमल ने पुलिस कंट्रोल रूम यानी पीसीआर को फोन कर दिया था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो छत पर मीना का शव पड़ा था। उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं और फर्श पर खून फैला हुआ था।

पुलिस के मुताबिक, हत्या में इस्तेमाल किया गया कथित चाकू दोनों तरफ से धारदार था। उसका हैंडल भी काफी सजावटी था। एक अधिकारी ने बताया कि मनीष को यह चाकू करीब 14-15 साल पहले एक गुरुद्वारे से मिला था। वह इसे सजावट के सामान के तौर पर रखता था। देखने में यह किसी योद्धा के चाकू जैसा लगता था।

पुलिस ने बताया कि मनीष ने शुरुआत में अपनी ‘मानसिक सेहत’ को लेकर कुछ दावे किए थे। लेकिन जांच में इन दावों की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक, चिकित्सकीय जांच में मनीष मानसिक रूप से स्वस्थ पाया गया।

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पुणे के मुलशी इलाके में छत्तीसगढ़ के 26 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक कई दिनों से लापता था। उसका शव एक झील में मिला, जहां उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे और पैरों में पत्थर बांधा गया था। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से 20 वर्षीय एक मजदूर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे लूट का मकसद था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक