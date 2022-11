Delhi DG Jail Transfer: तिहाड़ के DG जेल पर गिरी गाज, ठग सुकेश चंद्रशेखर की मदद का लगा था आरोप, 80 अफसर रडार पर

Delhi DG Jail Transfer: संदीप गोयल की जगह अब संजय बेनीवाल नए डीजी जेल होंगे। अभी वह मीडिया सेल में स्पेशल कमिश्नर के पद पर तैनात थे।

Delhi News: ठग सुकेश चंद्रशेखर की मदद के आरोप में डीजी जेल का ट्रांसफर (Photo- File / Indian Express)

