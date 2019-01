फार्महाउस में न्यू ईयर पार्टी के दौरान डांस फ्लोर पर हवाई फायरिंग में मौत मामले में जेडीयू के पूर्व विधायक राजू सिंह को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। घटना के बाद से राजू सिंह और उसका ड्राइवर हरसिंह फरार चल रहे थे। आरोपी विधायक का कहना है कि उसकी पिस्टल जाम हो गई थी। ऐसे में उन्होंने पिस्टल को जमीन में पटका, जिससे गोली चल गई और यह अर्चना के सिर लग गई थी। इलाज के दौरान गुरुवार को महिला की मौत हो गई। पुलिस ने तलाशी के दौरान फार्म हाउस से 2 राइफल, 1 पिस्टल और 800 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। राइफल और पिस्टल का पुलिस को अभी लाइसेंस नहीं मिला है।

गौरतलब है कि नये साल के जश्न के दौरान पूर्व विधायक राजू सिंह ने कथित तौर पर हर्ष फायरिंग की और गोली लगने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी जिसने इलाज के दौरान आज दम तोड़ दिया। जेडीयू के महासचिव संजय झा ने बताया कि राजू सिंह ने वर्षों पहले पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर में साहेबगंज निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। मृतक महिला के पति विकास गुप्ता के अनुसार पूर्व विधायक राजू सिंह नए साल के जश्न में गोली चला रहे थे। मामले में पुलिस ने 50 लोगों से पूछताछ की है।

