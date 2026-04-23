46 साल के जयपाल सिंह का एक अजीब काम हैं। जयपाल जिस घर में रहते हैं वहां हमेशा जानवरों का डर रहता है, लोगों के चोरी के लिए घर के अंदर कूदने का डर रहता है और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 100 किमी तक की स्पीड से गुजरने वाली गाड़ियों के शोर भी परेशान करता है। हालांकि जयपाल भयभीत नहीं होते और घर में रहते हैं। पिछले चार सालों से जयपाल गाजियाबाद में लोनी के पास मंडोला में लगभग 1,600 स्क्वायर मीटर में फैले दो मंज़िला घर की रखवाली कर रहे हैं।

सर्विस रोड के बीच में पड़ता है घर

यह घर 213 किमी लंबे एक्सप्रेसवे के लिए एक सर्विस रोड के बीच में पड़ता है। सड़क के किनारे बड़े कंक्रीट के बैरियर लगे हैं, जिसपर घर के बारे में जानकारी और मामले पर हाई कोर्ट के स्टे की जानकारी लिखी है। बैरियर के दूसरी तरफ घर के एंट्री गेट के एक पिलर पर एक पट्टिका लगी है जिस पर लिखा है- स्वाभिमान।

कोर्ट से मिला स्टे

बाहर से ज़ोर से आवाज़ लगाने पर जयपाल गेट पर आते हैं और उनके सिर पर काला स्कार्फ़ लिपटा होता है। वह बताते हैं, “यह गेट तभी खुलता है जब मालिक आते हैं। कोई भी अंदर नहीं आ सकता, चाहे पुलिस हो या NHAI। कोर्ट ने सुरक्षा दी है। इस देश में अभी भी कानून है।” कानपुर देहात के रहने वाले जयपाल 2022 से इस घर में काम कर रहे हैं। इसी साल इसके मालिक डॉ. वीरसेन सरोहा की मौत हो गई थी। वह गुड़गांव की एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे। वीरसेन सरोहा के पोते लक्ष्यवीर सरोहा नोएडा में रहते हैं और अब इस घर के मालिक हैं।

जयपाल कहते हैं कि दो मंज़िला बिल्डिंग लगभग खाली है, और वह रोज इसकी सफ़ाई करते हैं और सिर्फ़ खाने के लिए थोड़ी देर के लिए जगह छोड़कर लगभग 1.5 किमी दूर एक मार्केट जाते हैं। कभी बात करने के लिए वह अपने परिवार को फ़ोन करते हैं, या अपने फ़ोन पर रेडियो सुनते हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट गया परिवार

जयपाल कहते हैं, “मेरा बेटा एक बार आया था, लेकिन वह बहुत डर गया और वापस चला गया। सबके बस की बात नहीं है यहां काम कर पाना।” 1998 में जब एक्सप्रेसवे सिर्फ़ एक छोटा स्टेट हाईवे था और ‘स्वाभिमान’ के आस-पास कई घर थे, तब उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने अपनी मंडोला हाउसिंग स्कीम के लिए इलाके के छह गांवों से 2,614 एकड़ ज़मीन लेने का नोटिफ़िकेशन जारी किया था। इसने 1,100 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की पेशकश की थी। विरोध हुआ, लेकिन धीरे-धीरे लगभग सभी किसानों ने अपनी जमीन दे दी। लेकिन वीरसेन नहीं माने और 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, अपने घर (खसरा नंबर 2558/2) के लिए ज़्यादा मुआवज़ा मांगा। 1,600 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया मिलाकर, सरोहा प्रॉपर्टी 8 बीघा में फैली हुई है, जिस पर अलग-अलग तरह के लगभग 500 पेड़ उगे हुए हैं।

कोर्ट ने एक्विजिशन पर रोक लगा दी। हालांकि हाउसिंग स्कीम पूरी नहीं हो सकी, लेकिन 2020 के आसपास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने दिल्ली के अक्षरधाम से उत्तराखंड के देहरादून तक 213 किमी लंबे एक्सप्रेसवे का प्लान बनाया और वीरसेन सरोहा का घर उसके रास्ते में आ गया। एजेंसी को देहरादून से आने वाली गाड़ियों के लिए मंडोला से निकलकर लोनी के पास पंचलोक की ओर जाने के लिए सर्विस रोड बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी। जब मामला हाई कोर्ट में लंबित था, तो लक्ष्यवीर ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा कि उनके घर को गिराए जाने का खतरा है। 2 सितंबर, 2024 को कोर्ट ने आदेश दिया कि जैसा है वैसा ही रखा जाए, कोई तोड़-फोड़ या आगे कोई कंस्ट्रक्शन न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मामले की सुनवाई में तेज़ी लाने को भी कहा। इस मामले में नया आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 28 जनवरी, 2026 को पास किया। इसमें आगे की सुनवाई के लिए एक और तारीख तय की गई। जिस सर्विस रोड पर अब घर है, वहां कई आने-जाने वाले (खासकर बाइकर्स) 500 मीटर पहले कंक्रीट बैरिकेड्स पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जानकर वापस लौट जाते हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है। जो है वह 1 किमी से ज़्यादा का चक्कर है, जो घर को बायपास करता है और पंचलोक के पास आगे एक्सप्रेसवे से फिर से जुड़ जाता है।

मुआवजे की कीमत कम- परिवार

परिवार के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “यह घर उनकी (वीरसेन की) यादों में से आखिरी है। हम इसे 1,100 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर पर कैसे दे सकते हैं, जबकि अभी मार्केट रेट 50,000 रुपये प्रति sq m से ज़्यादा है? यह दिक्कत यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने खड़ी की थी। अब NHAI कह रहा है कि वे हमें सिर्फ़ घर गिराने का खर्च और हाउसिंग बोर्ड को ज़मीन का खर्च देंगे।”

कुछ लोग परिवार के सदस्यों से कहते हैं कि उनके कारण राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट में रुकावट आ रही है। इस पर वह कहती हैं, “एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन हम यह नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते।” NHAI के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि घर जैसा है, वह एक्सप्रेसवे के मुख्य रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालता। स्टेकहोल्डर्स को कानून के मुताबिक मुआवज़ा दिया जा चुका है। अधिकारी कहते हैं, “इस मामले में, कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है।” 213 किमी लंबे एक्सप्रेसवे को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर देखा जा रहा है। इसे चार फेज में बनाया गया था, जिस पर 12,000 करोड़ रुपये की लागत आई थी और इसने दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे कर दिया है।