कोलकाता के चोरबागान इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ की घटना के बाद दिल्ली के पंडालों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर चितरंजन पार्क (CR) में होने वाली दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। बता दें कि कोलकाता की घटना में 19 लोगों की मौत हो गई है।

कोलकाता की घटना के बाद दक्षिणी दिल्ली के CR पार्क में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा किसी भी बाहरी गाड़ी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि सीआर पार्क की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1000 से अधिक जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है।

‘बाहरी गाड़ियों को अंदर आने की नहीं परमिशन’

एडिशनल DCP (साउथ) ऐश्वर्या ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी बाहरी गाड़ी को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो और लोगों के लिए अंदर आने-जाने के लिए काफी जगह हो।” स्थानीय लोगों का कहना है कि साल का यही एक समय होता है जब इस इलाके में पैरामिलिट्री के जवानों को ड्यूटी पर लगा दिया जाता है।

CAPF की तीन कंपनियां ड्यूटी पर लगी हैं

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, सीआर पार्क इलाके में 500 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ CAPF की तीन कंपनियां तैनात की गई हैं। जरूरत पड़ने पर एक अतिरिक्त कंपनी को स्टैंडबाय पर रखा हुआ है। इस तरह ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की कुल संख्या करीब 1,000 तक पहुंच सकती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान मुस्तैद हैं।

इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगे ड्यूटी पर

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जिन पंडालों में प्रतिदिन 50,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां सुरक्षा और भीड़ को मैनेज करने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। उन जगहों पर मैनेजमेंट को संभालने के लिए इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है।

रिटायर्ड आर्मी कर्नल को संभाल रहे सुरक्षा व्यवस्था

अधिकारियों ने बताया कि B ब्लॉक स्थित काली मंदिर का दुर्गा पूजा पंडाल भी इनमें शामिल है। यहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निजी सुरक्षाकर्मियों की बड़ी टीम तैनात की गई है। काली मंदिर सोसाइटी के सचिव डॉ. शीर्षेंदु मुखर्जी के अनुसार, पंडाल में 150 से 160 निजी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इन सभी को दुर्गा पूजा शुरू होने से छह सप्ताह पहले प्रशिक्षण दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल संभाल रहे हैं।

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केवल एक निकास द्वार, संकरी गलियां, अनुभवहीन वॉलेंटियर्स, बारिश और आयोजकों द्वारा गलत समय पर की गई घोषणाएं…. सुरक्षा के इसी खतरनाक मैनेंजमेंट के चलते कोलकाता के चोरबागान सर्वजनिन दुर्गा पूजा में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग बुरी तरह घोयाल हो गए हैं। जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है। यहां पढ़ें पूरी खबर…