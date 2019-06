उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर में रविवार को एक पुलिस वाहन और एक टेंपो चालक में हुए मामूली विवाद ने एक हिंसक मोड़ ले लिया। बताया जा रहा है कि एक पुलिस वाहन को टेंपो चालक ने टक्कर मार दी। इसके बाद पुलिस वालों ने उसे बीच सड़क जमकर पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामले में तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एक वीडियो में टेंपो चालक तलवार से पुलिस की ओर दौड़ता हुआ भी दिख रहा है, जबकि दूसरे में कई सारे पुलिस वाले उसपर लाठी-डंडे और लात बरसा रहे हैं। मामले में बीजेपी नेता ने सभी पुलिस के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है।

दरअसल, रविवार शाम 6 बजे के करीब कथित तौर पर पुलिस के वाहन से टेंपो चालक सरबजीत सिंह के वाहन की टक्कर हो जाती है। जिसके बाद पुलिसकर्मियों और सरबजीत के बीच कहासुनी होने लगती है। इस दौरान आरोप है कि के बाद टेंपो चालक ने अपनी तलवार से एक पुलिस अधिकारी पर हमला कर दिया। इसके बाद करीब दर्जन भर पुलिसकर्मियों ने सरबजीत पर धावा बोल दिया और उसे सड़क कर घसीट-घसीटकर मारना शुरू कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई पुलिसवाले उसपर लाठियां और लात बरसा रहे हैं। आरोप है कि इस दौरान सरबजीत के बेटे की भी पिटाई गई और दोनों को हवालात में डाल दिया गया।

Everyone can see- the old man did not harm any police officer. In fact, his son, a 16-year old was not at all aggressive yet they both were beaten mercilessly

We stand on our demand – each & every police official involved to be rusticated @AmitShah Ji @CPDelhi @DelhiPolice pic.twitter.com/iE4QwkXuHE

— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) June 16, 2019