नॉर्थ ईस्ट राज्य त्रिपुरा के एक लड़के के साथ कथित नस्लीय दुर्वव्यहार और अभद्रता करने वाले आरोपी आमिर शौकीन के सगे भाई ने उसका पूरा काला चिट्ठा खोल दिया है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए आमिर शौकीन के भाई मोहम्मद वसीम रजा ने कहा है कि आमिर इस इलाके का बदमाश और उसके ऊपर कई केस दर्ज हैं।

मोहम्मद वसीम ने कहा, “आमिर शौकीन एक बदमाश है, जिसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। कभी-कभी वह आम आदमी पार्टी या दूसरे लोगों के साथ घूमता रहता है। उसके ऊपर जबरन वसूली और प्रॉपर्टी पर गैर-कानूनी कब्जा करने का भी आरोप है।”

आमिर ने भाई के साथ ही किया है प्रॉपर्टी का धोखा

वसीम ने आगे बताया कि आमिर ने उसके साथ भी प्रॉपर्टी का धोखा किया हुआ है। वसीम के मुताबिक, आमिर ने उनकी भी जमीन पर कब्जा कर लिया है और 12-14 साल पहले ही उन्होंने उससे रिश्ता भी खत्म कर दिया। वसीम ने बताया कि उसके कुल चार भाई हैं।

‘तीस हजारी कोर्ट में चल रहे मुकदमे’

मोहम्मद वसीम राजा ने बताया कि आमिर पर धारा 376 समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। उसकी पूरी गैंग है। उसके खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में भी कई मुकदमे चल रहे हैं। वसीम ने बताया कि आमिर लोगों से जबरन वसूली करता है और अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है। आमिर के भाई ने बताया कि हम कुल चार भाई हैं। सभी अलग-अलग रहते हैं। वो यहां अकेला ही रहता है।

आमिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

बता दें कि त्रिपुरा के एक युवक से नस्लीय दुर्व्यवहार और अपमानजनक बर्ताव करने के आरोप में दिल्ली के कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन को दिल्ली और त्रिपुरा की पुलिस खोज रही हैं। आमिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। खुद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस वीडियो को शेयर कर आमिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

‘इसे तो पुलिस सबक सिखाएगी’

किरेन रिजिजू ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, “इस बुरे आदमी को सजा मिलेगी। ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करने में देर हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस और त्रिपुरा पुलिस उसे कड़ा सबक सिखाएगी। जो लोग समाज में ऐसे बुरे बर्ताव को बर्दाश्त करते हैं, वे भी नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं।”

#WATCH | Delhi | Amir Shokeen's brother, Mohammed Wasim Raja, says, "Amir Shokeen is a miscreant who has many cases filed against him. Sometimes he goes around with people from the Aam Aadmi Party or others, or Imran. He also does extortion and illegally occupies properties. He… https://t.co/0btjE65Mlh pic.twitter.com/xvSahLsgTU — ANI (@ANI) October 22, 2026

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राजधानी दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट राज्य त्रिपुरा के एक लड़के के साथ कथित नस्लीय और अभद्र व्यवहार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। खुद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। किरेन रिजिजू ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…