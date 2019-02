आज (मंगलवार) दोपहर संसद भवन परिसर में एक सांसद की कार बैरीकेड से टकरा गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये कार मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. थोकचाम मेन्या की थी। वहीं अभी तक इस घटना के कारण का कोई पता नहीं चल पाया है। गौरतलब है कि जैसे ही कार बैरीकेड से टकराई, संसद भवन परिसर में मौजूद सुरक्षा एजेंसियों के स्नाइपर्स ने उसे निशाने पर ले लिया।

नहीं हुआ कोई नुकसान: घटना के तुरंत बाद ही क्विक एक्शन टीम ने रिस्पॉन्स करते हुए हालात को संभाला। जानकारी के मुताबिक घटना में किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं ड्राइवर भी सुरक्षित है चूंकि जब गाड़ी बैरीकेड से टकराई तो एयर बैग खुल गया।

#UPDATE: The car belongs to Congress Lok Sabha MP from Manipur Dr Thokchom Meinya. Parliament security personnel are investigating the cause of the incident. https://t.co/xwqHu8yBeB

