दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सरकारी अफसरों को फटकार लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री अफसरों से कामकाज में देरी और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर उनसे सवाल पूछ रही हैं।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अफसरों से कहा कि काम को तत्काल पूरा किया जाए।

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में जब एक सरकारी अफसर यह कहते हैं कि मैडम एक सप्ताह में काम हो जाएगा तो मुख्यमंत्री कहती हैं, “क्यों एक सप्ताह लग जाएगा, क्या काम कर रहे हो तुम लोग यह बताओ… बदतमीजी की हद होती है।”

मुख्यमंत्री सरकारी पैसे के इस्तेमाल को लेकर भी अफसर से सवाल पूछती हैं। उन्होंने कहा, “यह सारा फंड जा कहां रहा है… जेब में रखने के लिए क्या तुम्हारी।”

मुख्यमंत्री ने एक अफसर को डांटा और कहा कि यह सही तरीका नहीं है। एक अफसर ने उनसे कहा कि मैडम उन्हें एक दिन का वक्त दे दिया जाए, इस पर वह फिर से नाराज होती हैं और कहती हैं, “क्यों एक दिन का टाइम दिया जाना चाहिए… तुम लोग यहां वापस झांक कर भी नहीं देखते हो।”

दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा

सत्य निकेतन इलाके में हुए हादसे के बाद दिल्ली में विपक्षी दल बीजेपी सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सत्य निकेतन इलाके में एक पुरानी पांच मंजिला इमारत के ढहने से बड़ा हादसा हो गया और इसमें सात लोगों की मौत हो गई। यह इमारत छात्रों के लिए पेइंग गेस्ट के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी।

हादसे के बाद पुलिस, दमकल विभाग और बचाव दलों ने बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया। इमारत के मलबे में फंसे कई लोगों को निकाला गया और उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।

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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले उन्नयन भाटी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कॉलेज में दाखिला लिया। उन्नयन ने साउथ कैंपस के नजदीक छात्रों के बीच मशहूर इलाके सत्य निकेतन में अस्थायी तौर पर कमरा लिया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।