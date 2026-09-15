दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को राजधानी में आशा वर्कर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल, दिल्ली सरकार ने आशा वर्कर्स के लिए महीने के इंसेंटिव को दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली की तमाम आशा वर्कर्स को हर महीने 3000 रुपये की जगह 6000 रुपये इंसेटिव मिलेगा। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की जिसमें महीने की इंसेंटिव को बेहतर बनाने के फैसले को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद सीएम ने कहा, “आशा वर्कर्स दिल्ली के प्राइमरी हेल्थकेयर सिस्टम में एक जरूरी कड़ी हैं। वे घरों में जाकर हेल्थ से जुड़ी जानकारी देती हैं। परिवारों को वैक्सीन लगवाने के लिए बढ़ावा देती हैं और गर्भवती महिलाओं और नई माताओं की देखभाल से जुड़ी सेवाओं में मदद करती हैं।”

‘कोविड में हमारी फ्रंटलाइन वर्कर थीं आशा वर्कर्स’

उन्होंने आगे कहा कि ASHA वर्कर्स ने कोविड महामारी के दौरान जरूरी हेल्थकेयर सेवाएं दीं। उस मुश्किल समय में यह महिलाएं हमारी फ्रंटलाइन वर्कर थीं। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, “अभी दिल्ली में 6725 ASHA वर्कर्स काम कर रही हैं। आम तौर पर हर ASHA वर्कर लगभग 2000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती है।”

प्राइमरी हेल्थकेयर सर्विस को मिलेगी मजबूती

सीएम ने कहा कि महीने की इंसेंटिव में बढ़ोतरी आशा वर्कर्स के योगदान को पहचानने और उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बढ़ोतरी से काम के लिए उनका जोश बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से प्राइमरी हेल्थकेयर सर्विस को मजबूत करने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।

10 हजार हॉस्टल बनाएगी दिल्ली सरकार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को ही एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली में 10 हजार हॉस्टल बनाने की घोषण की। सीएम ने कहा कि लाखों बच्चे हर साल दिल्ली में हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। उन्हें एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन हॉस्टल नहीं मिल पाता। इसलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि 10 हजार स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।

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दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की वजह से हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने दिल्ली में अवैध इमारतों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। सरकार की ओर से अवैध इमारतों को गिराए जाने का आदेश जारी किया जा चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को यह ऐलान किया कि उनकी सरकार दिल्ली में 10,000 हॉस्टल बनाएगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…