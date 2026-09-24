दिल्ली की सड़कों पर अब गुलाबी रंग के ‘दुर्गा’ ई-आटो नजर आएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘दुर्गा’ ई-आटो योजना को मंजूरी दी गई।

योजना के पहले चरण में कुल 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक आटो पंजीकृत किए जाएंगे। इनमें 1,170 आटो महिलाओं और 130 आटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

हर जिले में चलेंगे 100 ऑटो

महिलाओं के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए अधिकतम 10 ई-आटो की सीमा तय की गई है। इच्छुक आवेदक निर्धारित पात्रता पूरी करने के बाद योजना के लिए बनाए गए समर्पित आनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना के अंतर्गत महिलाएं और ट्रांसजेंडर आटो के मालिक और चालक बन सकेंगे। इससे एक ओर उन्हें सम्मानजनक स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को विशेष रूप से सुबह के शुरुआती घंटों और देर शाम के समय आवागमन तथा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दुर्गा योजना को इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

दुर्गा योजना का फायदा किसे मिलेगा?

दुर्गा योजना में महिलाओं के लिए 20 से 40 वर्ष की आयु, दिल्ली का निवासी होना, वैध मतदाता पहचान पत्र, एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज जैसी शर्तें रखी गई हैं। तीन से अधिक बच्चों वाली महिला इस योजना की पात्र नहीं मानी जाएगी।

महिला आवेदक या उसके परिवार के पास कोई पंजीकृत परिवहन वाहन या तिपाहिया वाहन नहीं होना चाहिए तथा वित्त वर्ष 2025-26 में परिवार की आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए दिल्ली के जिलाधिकारी कार्यालय से जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र के साथ दूसरे सभी निर्धारित दस्तावेज होना अनिवार्य है।

तीन साल का लॉक-इन पीरियड

इस योजना के तहत ई-आटो पर तीन वर्ष की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होगी। इस दौरान वाहन को बेचा, हस्तांतरित या अन्य तरीके से निस्तारित नहीं किया जा सकेगा। योजना को सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी विशेष व्यवस्था प्रस्तावित है।

डीएमआरसी ने बताया है कि 70 मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग में पहले से ही ईवी चार्जिंग सुविधाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराया जा चुका है। यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

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