दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्‍यपाल के बीच मनमुटाव ने टकराव का रूप ले लिया है। केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों के साथ उपराज्‍यपाल अनिल बैजल के आवास पर धरने पर बैठ गए हैं। सीएम केजरीवाल कामकाज का बहिष्‍कार करने वाले वरिष्‍ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उपराज्‍यपाल इस मामले पर ढीला-ढाला रवैया अपना रहे हैं। किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘मैंने उपराज्‍यपाल को मांगपत्र सौंपा था, लेकिन उन्‍होंने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। कार्रवाई करना उपराज्‍यपाल का संवैधानिक दायित्‍व है। ऐसे में उन्‍होंने मेरे पास कोई और विकल्‍प नहीं छोड़ा। हमलोगों ने विनम्रता के साथ उपराज्‍यपाल से कहा कि वह जब तक सभी बिंदुओं पर कदम नहीं उठाएंगे तब तक हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हमलोग उपराज्‍यपाल के चैंबर से निकलकर उनके वेटिंग रूम में बैठ गए हैं।’ केजरीवाल के साथ उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री गोपाल राय और सतेंद्र जैन भी हैं। सीएम केजरीवाल की मानें तो उपराज्‍यपाल ने आईएएस अफसरों को हड़ताल खत्‍म कर काम पर लौटने का आदेश देने की उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया है। बता दें कि दिल्‍ली के मुख्‍य सचिव अंशु प्रकाश के साथ सीएम आवास में कथित मारपीट के बाद से ही दिल्‍ली के आईएएस अफसर हड़ताल पर हैं।

Handed him this letter. LG refuses to take action. LG is under constitutional duty to act. Left wid no option, we have politely told LG that we will not leave till he acts on all points. We hv come out of his chamber n sitting in his waiting room pic.twitter.com/UwsVqqU69g

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 11, 2018